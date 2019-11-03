حوار - الشناوي: الكل لمس حالة التغيير مع فايلر.. والقتال لتحقيق التاسعة حق الجماهير علينا

يرى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أن كل من في النادي لمس حالة من التغيير حول الفريق، بعد تعيين السويسري ريني فايلر مديرا فنيا للفريق.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

الشناوي تحدث للموقع الرسمي للأهلي قائلا: "متفاءل بالمرحلة المقبلة إلى أقصى درجة، خاصة في وجود الجهاز الفني الحالي بقيادة السويسري ريني فايلر، الذي نجح في الفوز بلقب السوبر المحلي في بداية مشواره، إلى جانب الأداء المميز حتى الآن في إفريقيا والدوري".

وأضاف "آمل أن تستمر هذه المسيرة خلال المرحلة المقبلة؛ لتحقيق المزيد من الألقاب والبطولات التي يهديها الجهاز والجيل الحالي من اللاعبين للجماهير وكل محبي النادي الأهلي".

وأردف الشناوي: "قبل توقف مسابقة الدوري الممتاز، حققنا الفوز في ثلاث مباريات في الدوري، وحصدنا لقب السوبر المحلي، وتأهلنا إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، ومن المؤكد أن فترة التوقف ليست في صالح الفريق، لكنها لن تكون مؤثرة؛ لأن الفريق اعتاد على مثل هذه المواقف من قبل، ويستطيع العودة من جديد بعد التوقف، ويواصل مسيرته المميزة؛ سواء محليا أو إفريقيا".

وأوضح "الجميع لمس حالة التغيير في شكل الفريق بشكل عام، والروح الجديدة والحماس لدى اللاعبين في وجود فايلر وجهازه المعاون. هذه الروح بدأت منذ الفوز ببطولة الدوري العام الموسم الماضي، وساهمت في تحقيق دفعة معنوية قوية للفريق بشكل عام، نأمل في استمرار هذه الروح، وهذا الإصرار الكبير لدي اللاعبين خلال المرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من الصعوبات والتحديات".

وفيما يتعلق بمدربي حراس المرمى، قال الشناوي إن مدربه السابق طارق سليمان قدم فترة مميزة حافلة بالبطولات والألقاب مع الأهلي، واستفاد منه الحراس بصورة كبيرة؛ سواء على المستوى الفني أو التعامل النفسي والمعنوي، كما أن ميشيل يانكون المدرب الحالي يقدم أداء متميزا وتربطه علاقة مميزة مع جميع الحراس.

وأشار الشناوي إلى أنه يسعى للاستفادة من خبرات يانكون الذي يقوم بتنفيذ تدريبات قوية، ويتمنى أن يكون الفريق موفقا في وجود الجهاز الفني الحالي، ويتوج بجميع البطولات وتحقيق طموحات الجماهير.

واستدرك "الفوز بدوري أبطال إفريقيا مع الفريق هو أحد أهم الأهداف الرئيسية التي أسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة مع الفريق. من حق الجماهير على اللاعبين القتال حتى يتوج الأهلي باللقب ويحقق البطولة التاسعة، ويعود من جديد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية".

وأشار الشناوي إلى أن "خريطة الكرة في إفريقيا تغيرت منذ موسمين على وجه التحديد، حيث أصبحت المنافسة أكثر صعوبة، في ظل وجود أكثر من فريق ينافس بقوة علي اللقب، كما أن معظم الفرق دعمت صفوفها بشكل جيد، لكن الأهلي قادر على الفوز باللقب وتحقيق البطولة الغالية تنتظرها الجماهير، خاصة أنه يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين تتمتع بالخبرة والكفاءة".

وواصل الشناوي حديثه قائلا: "دائما ما أتحدث إلى نفسي، وأركز على التفاصيل الصغيرة في أدائي خلال المباريات، وأحاول جاهدا أن أعالج أخطائي وتلافيها من مباراة لأخرى، ومن المؤكد أن هذا الأمر يصب في مصلحة الفريق بشكل عام، ودائما ما أبحث عن الظهور بشكل جيد".

وأضاف: "لا أشغل نفسي كثيرا بنتائج المباريات السابقة، ودائما ما يكون تركيزنا في المباريات المقبلة؛ من أجل تحقيق الفوز بالبطولات والألقاب".

وفيما يتعلق بالمنتخب شدد الشناوي على أن المنتخب أمامه الكثير من التحديات في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه يشعر بمدى الحزن الذي أصاب الجماهير؛ بسبب ما حدث في البطولة الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر.

وعبر عن أمله في تلبية وتحقيق طموحات الجماهير مع الجهاز الفني الجديد، والتأهل أولا إلى بطولة إفريقيا ثم الفوز باللقب وحسم التأهيل إلى كأس العالم، وجميعها أهداف مستقبلية يتطلع الجميع في المنتخب لتحقيقها.

صاحب الـ30 عاما سكن مرماه هدفا وحيدا في 3 مباريات في الدوري هذا الموسم، ولعب إجمالا 86 مباراة بالقميص الأحمر حافظ على شباكه نظيفة في 49 منها.

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