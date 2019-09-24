نفى متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم فكرة "حجب" أصوات مصر في تصويت الأفضل The Best، الذي حل فيه محمد صلاح رابعا.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وقال المتحدث لـFilGoal.com: "إذا لم يرد اسم اتحاد محلي في ملف التصويت، فذلك يعني أن الصوت لم يصل لنا ليقيد في الاستفتاء".

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كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر لـFilGoal.com أن المدير الفني السابق للمنتخب خافيير أجيري، وقائد المنتخب أحمد المحمدي قاما بالتصويت بالفعل وقام لهيطة بإرسال التصويت للاتحاد المصري لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

وبعدها، قال أحمد المحمدي قائد المنتخب إنه "قمت بالتصويت بالترتيب لمحمد صلاح وكريستيانو رونالدو وساديو ماني".

ويقول الموقع الرسمي للفيفا إن آخر وقت للتصويت كان يوم 19 أغسطس الماضي.

وكان اتحاد الكرة بلا مجلس إدارة وتحت قيادة المدير التنفيذي ثروت سويلم حتى يوم 21 أغسطس الماضي.

وحاول FilGoal.com الوصول لإيهاب لهيطة منذ اندلاع الأزمة إلا أن ذلك الأمر تعذر.

وأشار الموقع الرسمي للفيفا إلى أن ميسي حصل على 46 نقطة، أما فان دايك فجاء ثانيا بـ38 نقطة وتلاه رونالدو بـ36 نقطة وفي المركز الرابع جاء محمد صلاح بـ26 نقطة متفوقا على زميله في ليفربول ساديو ماني الذي جاء خامسا بفارق ثلاث نقاط فقط.

وفي المركز السادس جاء كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بـ17 نقطة.

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