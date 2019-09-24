خاص فيفا يكشف لـ في الجول سبب عدم وجود مصر في ملف تصويت الأفضل

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 - 16:55

كتب : إسلام مجدي

محمد صلاح - مصر - جنوب إفريقيا

نفى متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم فكرة "حجب" أصوات مصر في تصويت الأفضل The Best، الذي حل فيه محمد صلاح رابعا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وقال المتحدث لـFilGoal.com: "إذا لم يرد اسم اتحاد محلي في ملف التصويت، فذلك يعني أن الصوت لم يصل لنا ليقيد في الاستفتاء".

اقرأ - أول تعليق من صلاح بعد أزمة تويتر

أخبار متعلقة

أول تعليق من صلاح بعد أزمة تويتر عبد الغني ينفي تسبب جمعية اللاعبين المحترفين في خسارة صلاح لنقاط في جائزة الأفضل المحمدي لـ في الجول: منحت صوتي لـ صلاح في استفتاء الأفضل منتصف أغسطس ولا أعرف ماذا حدث

كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر لـFilGoal.com أن المدير الفني السابق للمنتخب خافيير أجيري، وقائد المنتخب أحمد المحمدي قاما بالتصويت بالفعل وقام لهيطة بإرسال التصويت للاتحاد المصري لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

وبعدها، قال أحمد المحمدي قائد المنتخب إنه "قمت بالتصويت بالترتيب لمحمد صلاح وكريستيانو رونالدو وساديو ماني".

ويقول الموقع الرسمي للفيفا إن آخر وقت للتصويت كان يوم 19 أغسطس الماضي.

وكان اتحاد الكرة بلا مجلس إدارة وتحت قيادة المدير التنفيذي ثروت سويلم حتى يوم 21 أغسطس الماضي.

وحاول FilGoal.com الوصول لإيهاب لهيطة منذ اندلاع الأزمة إلا أن ذلك الأمر تعذر.

وأشار الموقع الرسمي للفيفا إلى أن ميسي حصل على 46 نقطة، أما فان دايك فجاء ثانيا بـ38 نقطة وتلاه رونالدو بـ36 نقطة وفي المركز الرابع جاء محمد صلاح بـ26 نقطة متفوقا على زميله في ليفربول ساديو ماني الذي جاء خامسا بفارق ثلاث نقاط فقط.

وفي المركز السادس جاء كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بـ17 نقطة.

اقرأ أيضا

المحمدي لـ في الجول: منحت صوتي لـ صلاح في استفتاء الأفضل منتصف أغسطس ولا أعرف ماذا حدث

لهيطة يفجر مفاجأة عبر في الجول: أجيري والمحمدي صوتا في استفتاء الأفضل والفيفا لم يدرج صوتيهما

رئيس مكافحة المنشطات لـ في الجول: قرار إيقاف اتحاد رفع الأثقال مجحف.. الحل في المحكمة الرياضية

تشكيل متصدر #فانتازي_الدوري_المصري.. اختيارات سليمة و"ضربة حظ" منحته 102 نقطة

الأهلي: مروان أجرى العملية الجراحية في الوجه وقد يغيب لخمسة أسابيع

محمد صلاح الأفضل فيفا

نرشح لكم

أخر الأخبار

خربين يعتذر لمنتخب سوريا بسبب الغياب ويطالب بالعودة 11 دقيقة |
المصري: الحكم تأثر بضخامة إيميكا "طارق حامد يستحق الطرد 7 مرات كل مباراة" 19 دقيقة | مصر
سعفان: تتويج الإسماعيلي بالدوري صعب.. وحارس المنتخب لن يخرج عن هذا الثلاثي 34 دقيقة | مصر
فيفا يكشف لـ في الجول سبب عدم وجود مصر في ملف تصويت الأفضل 48 دقيقة | المحترفون
أول تعليق من صلاح بعد أزمة تويتر ساعة | المحترفون
عبد الغني ينفي تسبب جمعية اللاعبين المحترفين في خسارة صلاح لنقاط في جائزة الأفضل ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسائل من رئيس الزمالك بعد خسارة السوبر لـ ميتشو وساسي وأوباما 2 خبر في الجول – تعرف على التشكيل المقترح لجهاز البدري.. مفاجأة بركات 3 رسميا - حسام البدري مدربا لمنتخب مصر 4 كلوب يحدد ترتيب صلاح في تسديد ركلات الجزاء

قد ينال إعجابك