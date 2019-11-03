إيهاب جلال: أفضل مواجهة الفرق الكبرى في الكونفدرالية

قال إيهاب جلال مدرب المصري إنه يفضل مواجهة الفرق الكبيرة فيما هو قادم في بطولة الكونفدرالية، نظرا لأن مواجهتها أسهل بعض الشيء بسبب المساحات واختلاف طبيعة المباراة. وذلك عقب التأهل إلى مجموعات الكونفدرالية.

وصرح جلال عبر قناة "أون سبورت" عقب المباراة: "الفوز برباعية في الذهاب تسبب في حالة من الهدوء لدى اللاعبين، سعيد بعودة جمعة للمشاركة، وحصل لاعبون على فرصة في المباراتين وتلك مميزات".

وأضاف "هناك بعض العيوب سنحاول علاجها، كما أننا حاولنا منح اللاعبين فرصة وجميعهم أدوا بشكل جيد".

واسترسل "عدم التوفيق لا يمكننا أن نتحدث فيه، لكن هناك بعض التسرع، وتأهلنا وهذا هو أهم شيء".

وتابع "لم نحظ بدعم جماهيري في المباراة، منحنا فرصا للاعبين كثر وهناك لاعبين يعودون، جمعة عاد وهو إضافة جيدة للغاية لنا ولمنتخب مصر، ووادي وسعيدو سمبوري ومفتاح جميعهم سينضمون للمنتخب".

وواصل "هناك لاعبين مثل إسلام عطية عاد من الإصابة وحسين رجب لم يشارك منذ فترة، حاولنا تجربة فريق لم يلعب في المباراة الماضية".

وأكمل "استفدنا من المباراة ولدينا 20 يوما نستعد خلالها للمقاولون العرب، وبعدها بأسبوع سيكون دور المجموعات وسنصل إلى شكل مناسب يلائم تلك المباريات".

المصري فاز بمجموع 6-0 في مباراتي الذهاب والإياب ضد بطل سيشل وسيتواجد ضمن التصنيف الأول في القرعة، أما بيراميدز بدون تصنيف ما يعني احتمالية وقوع مواجهة بين الفريقين.

وتابع جلال عن استعدادات فريقه للفترة المقبلة قائلا: "سنحصل على إجازة ليومين ونعود بعدها للعمل، حتى الآن لا يوجد معسكر استعدادا لاستئناف الموسم، كان هناك خطة لإقامته في السعودية وحتى الآن لا يوجد، لدينا جدول حتى يوم 25 من الشهر الجاري، حتى نتمكن من تعديل ما كان ينقصنا خلال الفترة الماضية".

واستطرد "التأهل كان أهم شيء وفزنا ذهابا وإيابا وسيمنح ذلك اللاعبين الثقة وبُعد مختلف يمكننا أن نجهزهم بسببه لما هو قادم، ورأيناهم كيف يعملون تحت الضغط".

وأردف "دائما أرى أن الفرق الكبيرة أسهل بعض الشيء في مواجهتها لأن المباراة تكون سجالا، تجد مساحات واللعب مختلف، سنستعيد لاعبينا ونستعد بشكل أمثل بعد القرعة".

وتابع "أهم شيء النتيجة النهائية وهي التأهل، جميع اللاعبين أدوا بشكل جيد وحاولوا وبذلوا مجهودا كبيرا".

وأتم "ننتظركم في دور المجموعات، وغالبا ستقام مبارياتنا على ملعب برج العرب".

المصري يواجه المقاولون العرب عقب استئناف الدوري بنهاية كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المقامة بالقاهرة يوم 25 من الشهر الجاري.

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