بالفيديو - المصري أول المتأهلين إلى مجموعات الكونفدرالية.. ومواجهة محتملة أمام بيراميدز

كرر النادي المصري تفوقه على نظيره كوت دي أور بطل سيشل، بعد الفوز بنتيجة 2-0 ضمن منافسات إياب دور الـ32 مكرر من كأس الكونفدرالية، ليضمن تأهله لدور المجموعات، وذلك بعد المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

سجل أحمد جمعة هدفي المصري ليصبح الهداف التاريخي للمصري في إفريقيا برصيد 9 أهداف، كما أنه سجل 3 أهداف في الكونفدرالية خلال الموسم الجاري.

جاء هدف اللقاء الأول بعد عرضية أرسلها فريد شوقي من خارج منطقة الجزاء أسكنها جمعة برأسية في الدقيقة 21.

video:1

وأضاف جمعة الهدف الثاني للفريق البورسعيدي بعد متابعة تسديدة لـ عمر كمال عبد الواحد سقطت من يد حارس كوت دي أور أمام جمعة في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

video:2

وأصبح المصري أول المتأهلين إلى دور المجموعات من الكونفدرالية، وسيتواجد ضمن التصنيف الأول في القرعة.

ومن الممكن أن يتواجد المصري مع بيراميدز في مجموعة واحدة بعد إجراء القرعة نظرا لأن الأخير غير مصنف بينما الأول ضمن التصنيف الأول.















































اقرأ أيضا

لماذا رفض الأهلي ضم كهربا في 2015

حوار - الشناوي: الكل لمس حالة التغيير مع فايلر

ماذا لو تولى مورينيو تدريب أرسنال

الأهلي يرد على ناشئه السابق

كيف تشاهد كأس إفريقيا تحت 23 عاما؟