ينضم أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز إلى منتخب مصر، نظرا لاستبعاد أيمن أشرف مدافع الأهلي من قائمة المدرب حسام البدري.

وأعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي انضمام أحمد أيمن منصور لقائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر بدلا من مدافع الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن استبعاد أشرف رغم انضمامه للقائمة التي أعلنها اتحاد الكرة قبل أيام، بسبب عدم استيفاء أوراق سفره إلى جزر القمر حيث يخوض منتخب مصر مواجهته الثانية في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

ويتواجد أشرف حاليا مع الأهلي في معسكر بالإمارات، إلا أن سفره لجزر القمر سيتعذر بسبب عدم استيفاء الأوراق حسبما علم FilGoal.com.

وفي وقت سابق، تلقى أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز استدعاء للانضمام إلى منتخب مصر في معسكره المقبل، لينضم لقائمة تضم 32 لاعبا حسبما أوضح مصدر مقرب من اللاعب.

وعلم FilGoal.com كذلك أن نادي بيراميدز تلقى الاستدعاء بشكل رسمي.

وأضاف المصدر "قد يستمر منصور في المعسكر لمباراتي كينيا وجزر القمر الرسميتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 حال اختاره حسام البدري للقائمة النهائية".

لاعب الداخلية والمصري السابق يملك في سجله 4 مباريات دولية، كما كان ضمن قائمة مصر في كأس الأمم الإفريقية الماضية.

ولعب منصور مباراة واحدة مع بيراميدز هذا الموسم.

أما أشرف، فلعب 5 مباريات في الدوري ودوري أبطال إفريقيا هذا الموسم مع الأهلي، ويملك في سجله 13 مباراة دولية وهدفين.

اقرأ أيضا

لماذا رفض الأهلي ضم كهربا في 2015

حوار - الشناوي: الكل لمس حالة التغيير مع فايلر

ماذا لو تولى مورينيو تدريب أرسنال

الأهلي يرد على ناشئه السابق

كيف تشاهد كأس إفريقيا تحت 23 عاما؟