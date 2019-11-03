تلقى أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز استدعاء للانضمام إلى منتخب مصر في معسكره المقبل، لينضم لقائمة تضم 32 لاعبا حسبما أوضح مصدر مقرب من اللاعب.

المصدر قال لـFilGoal.com: "محمد بركات مدير المنتخب اتصل بمنصور، واللاعب سينضم لقائمة الـ26 لاعبا محليا لمباراة ليبيريا الودية يوم 7 نوفمبر".

وأضاف "قد يستمر اللاعب في المعسكر لمباراتي كينيا وجزر القمر الرسميتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 حال اختاره حسام البدري للقائمة النهائية".

وعلم FilGoal.com كذلك أن نادي بيراميدز تلقى الاستدعاء بشكل رسمي.

لاعب الداخلية والمصري السابق يملك في سجله 4 مباريات دولية، كما كان ضمن قائمة مصر في كأس الأمم الإفريقية الماضية.

ولعب منصور مباراة واحدة مع بيراميدز هذا الموسم.

وينضم منصور لقائمة من المدافعين تضم أحمد فتحي (الأهلي) – رجب بكار (بيراميدز) – محمد هاني (الأهلي) – أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون) – عبدالله جمعة (الزمالك) – محمود وحيد (الأهلي) – محمد حمدي (بيراميدز) – محمود علاء (الزمالك) – رامي ربيعة (الأهلي) – باهر المحمدي (الإسماعيلي) – أيمن أشرف (الأهلي).

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