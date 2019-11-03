تايمز: أرسنال يجتمع بـ مورينيو.. ومهلة أخيرة لـ إيمري

اجتمع راؤول سانليهي رئيس قسم كرة القدم في نادي أرسنال مع جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد وتشيلسي السابق خلال الأسبوع الجاري خاصة وأن النادي اللندني يفكر في تعيينه كمدرب خلفا لأوناي إيمري. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية.

وعانى فريق أرسنال لتحقيق شيء يذكر مع أوناي إيمري عقب توليه المهمة بداية الموسم الماضي خلفا لأرسين فينجر، بجانب انهيار علاقة المدرب الإسباني مع لاعبي الفريق.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مورينيو وسانليهي تناولا الطعام معا وأبهر المدرب البرتغالي مدير أرسنال بخططه لتغيير تشكيل الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن أرسنال منح إيمري مهلة من مباراة إلى اثنين لإنقاذ وظيفته، خاصة وأن النادي اللندني يفكر في تعيين مورينيو خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر.

دونكان كاسلز الصحفي البريطاني المقرب من جوزيه مورينيو والذي نشر الخبر عبر صحيفة "تايمز" قال إن العمل سابقا مع ميسوت أوزيل في ريال مدريد قد يساعده.

وأشار كاسلز إلى أن إدارة أرسنال تعتقد أن اللاعب الأعلى تقاضيا للأجر في الفريق سيعود للمشاركة بشكل فعال مع مورينيو.

وكان مورينيو قد أثنى في وقت سابق على نيكولاس بيبي ووصفه بـ"قوة حقيقية" بعد انضمامه إلى أرسنال من ليل بمبلغ 80 مليون يورو.

وتتواجد عائلة مورينيو حاليا في مدينة لندن، كما أنه أوضح في وقت سابق حسب تقرير "تايمز" رغبته في العمل ضمن نادي يمتلك بنية رياضية قادرة على زيادة رصيده من البطولات، إلى أكثر من 20 بطولة.

وألمح تقرير صحيفة "تايمز" في نهايته إلى أن مورينيو تواصل مع فلورنتينو بيريز في إمكانية العمل خلفا لزين الدين زيدان مدرب الفريق الحالي، إلا أن أصدقائه المقربين نصحوه بأن أرسنال خيار أفضل له إن تم تقديم عرض رسمي مناسب.

وقالت تقارير صحفية في وقت سابق إن مورينيو رفض عرضا بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني من نادي جوانزو إيفرجراند، وكذلك عرضا من ناديه السابق بنفيكا لتدريبه.

وأقيل مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر 2018 على خلفية سوء النتائج ليعين النادي أولي جونار سولشاير، ويعمل المدرب البرتغالي حاليا في تحليل المباريات عبر شاشات بي إن سبورتس وسكاي سبورتس.

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