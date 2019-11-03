جوارديولا: ماني أحيانا يقوم بالغطس ليحصل على ركلات جزاء ولكن

الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 00:38

كتب : محرر في الجول

جوارديولا و ساديو ماني

أشاد جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بأداء السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول، ولكنه اتهمه بمحاولة التحايل للحصول على ركلات الجزاء أحيانا.

وقاد ماني ليفربول لتحقيق عودة رائعة أمام أستون فيلا في الجولة الـ11 من الدوري والفوز 2-1، ليصنع هدفا ويسجل الثاني في الدقائق الأخيرة.

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وقال جوارديولا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "هذه العودة حدثت في العديد من المرات بسبب امتلاك ماني لموهبة خاصة".

وتابع "أحيانا يقوم بالغطس للحصول على ركلات جزاء، وأحيانا يستخدم موهبته من أجل تسجيل أهداف رائعة في الدقائق الأخيرة".

وواصل "إذا كان الأمر حدث لمرة أو مرتين لقلنا إنهم محظوظون، لكن هذا حدث في الموسمين الأخيرين العديد من المرات وبالتالي هم يمتلكون شخصية خاصة ليحققوا ذلك".

وأتم "نعرف حقيقة الفريق الذي نواجهه، فازوا في 10 مباريات وتعادلوا مرة وسنذهب الأسبوع المقبل لمواجهتهم في أنفيلد".

ويستضيف ليفربول متصدر الدوري برصيد 31 نقطة ملاحقه مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في قمة الجولة الـ12 من الدوري.

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