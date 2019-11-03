أمير مرتضى: جروس لم يقتنع بـ زيزو قبل التعاقد معه

الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 00:43

كتب : FilGoal

زيزو - الزمالك - المقاولون

كشف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك عن عدم اقتناع كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق الأبيض باللاعب أحمد سيد زيزو قبل التعاقد معه.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال أمير عبر قناة أون سبورت: "جروس عقد جلسة مع زيزو قبل توقيعه وأخبرني بعدها أنه غير مقتنع بشخصيته ويرى أنه لن يكون مناسبا مع الفريق".

وأضاف "لكني استطعت إقناع جروس بالتعاقد مع زيزو وأكد له أن شخصيته خارج الملعب ستكون مختلفة تماما داخل الملعب".

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وأكمل "ثم أخبرت زيزو بالانطباع الذي أخذه جروس عنه حتى يبذل جهدا مع الفريق ويظهر بشكل جيد".

وأتم تصريحاته "ووقتها أكد لي زيزو أنه سيبذل قصارى جهده للظهور بمستوى مميز مع الزمالك".

وكان زيزو انضم للزمالك قادما من الدوري البرتغالي بداية عام 2019 الجاري.

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