مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-11-2019 والقنوات الناقلة.. ثلاثي مصري وإثارة منتظرة

الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 01:23

كتب : FilGoal

بيراميدز - المصري - الاتحاد

انتهى السبت الكروي الناري والإثارة لن تنته أبدا.. فأهلا بكم في الأحد الكروي.

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المصري يستضيف كوت دي أور في الثالثة عصرا في إياب دور الـ 32 الثاني في كأس الكونفدرالية على أون سبورت.

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وانتصر المصري ذهابا برباعية مقابل لا شيء.

وفي لقاء آخر في الثامنة مساءً، يلعب بيراميدز أمام يانج أفريكانز في إطار نفس الدور على أون سبورت.

وفاز بيراميدز خارج أرضه بهدف مقابل لا شيء.

وفي البطولة العربية، يلعب الاتحاد السكندري أمام المحرق البحريني في الثامنة مساءً على أبو ظبي في ذهاب دور الـ 16 من البطولة.

في الدوري الإنجليزي، يلعب كريستال بالاس أمام ليستر سيتي في الرابعة مساءً على بي إن سبورتس 2.

وسنكون على موعد ناري منتظر بين إيفرتون وتوتنام في السادسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 2.

أبرز مواجهات الدوري الإسباني ستكون بين فياريال وأتليتك بلباو في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 3.

بينما أبرز مواجهات الدوري الإيطالي ستكون أولا بين جنوى مع موتا أمام أودينيزي في الرابعة عصرا على بي إن سبورتس 4.

ويستضيف ميلان نظيره لاتسيو في قمة منتظرة في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 4.

وفي البرتغال، يحل ديسبرتيفو أفيش الذي يضم بين صفوفه محمود عبد المنعم "كهربا" ضيفا على بورتو في العاشرة مساءً في لقاء غير مذاع.

وفي العاشرة والربع مساءً يلعب سبورتنج براجا الذي يضم بين صفوفه أحمد حسن "كوكا" أمام فاماليساو في العاشرة والربع مساءً.

ومن المنتظر ظهور عمرو وردة مع فريقه لاريسا أمام أوميلوس هراكليوس في الثالثة عصرا في لقاء غير مذاع في الدوري اليوناني.

وفي تركيا، يواجه قاسم باشا الذي يضم بين صفوفه كريم حافظ نظيره ملاطية سبور في الثالثة والنصف عصرا في لقاء غير مذاع أيضا.

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