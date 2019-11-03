حارس بيتيس: أكملت المباراة دون عدسات.. لم أر شيئا

الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 00:25

كتب : FilGoal

جويل روبليس - ريال بيتيس

كشف جويل روبليس حارس مرمى ريال بيتيس عن الصعوبات الكبيرة التي واجهها في مباراة ريال مدريد رغم تتويجه بجائزة رجل المباراة.

بيتيس فرض التعادل 0-0 على مضيفه ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 12 للدروي الإسباني، مباراة كان نجمها الأول جويل.

وشهدت الدقيقة 65 لقطة غير اعتيادية في ملاعب كرة القدم، عندما قام الجهاز الطبي بمساعدة جويل في ارتداء عدساته اللاصقة.

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الأمر تطلب بعض الوقت وتسبب في إيقاف المباراة، دون أن ينجح الطبيب في وضع العدسة اللاصقة على عين جويل اليمنى.

بعد المباراة وعند سؤاله عن كواليس الواقعة، أجاب جويل: "سقطت العدسات الطبية اللاصقة في فرصة ميندي، ولم أستطع وضعها مرة أخرى".

وأضاف ضاحكا: "أكملت المباراة دون أن أرى شيئا بهذه العين".

جويل (29 عاما) سبق له اللعب في أتليتكو مدريد، ورايو فايكانو، وويجان أتليتك، وإيفرتون.

الحارس المدريدي متواجد في بيتيس منذ صيف 2018، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الثانية فقط هذا الموسم.

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