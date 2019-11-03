زيزو يكشف سبب رحيله من البرتغال ويصرح: تلقيت عرضا شفهيا من الأهلي قبل الانتقال للزمالك

الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 00:16

كتب : محرر في الجول

أحمد سيد "زيزو" - زيزو - الزمالك - المقاولون العرب

تحدث أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك عن كواليس عودته من الاحتراف في الدوري البرتغالي للانضمام إلى الفريق الأبيض.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وانضم زيزو صاحب الـ23 عاما للزمالك في يناير الماضي من مورينسي البرتغالي بعقد مدته 3 سنوات ونصف.

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وقال زيزو لقناة "أون سبورت": "كان لدي مشاكل في 2017 و2018 بسبب سرقة أوراق الإقامة في البرتغال".

وتابع "حاول فريق مورينسي استخراج أوراق جديدة لي ولكن الأمر لم ينجح، وبقيت 9 أشهر دون اللعب حتى انضممت للزمالك في يناير".

وواصل "لم أرغب في ضياع الموسم دون لعب ثم تلقيت عرضا من الزمالك، وأي لاعب يشرفه اللعب في الزمالك".

وعن تلقيه عروض مصرية قبل الزمالك، قال: "تلقيت عرضا شفهيا من الأهلي قبل الانتقال للزمالك".

ثم أضاف "سعيد مع الزمالك، وأشعر بالحب من الجميع وزملائي وأشعروني بأنني من أبناء النادي".

وأتم عن فرص احترافه مستقبلا "لو جاءت فرصة مناسبة لي وللزمالك سأوافق على العودة للاحتراف".

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