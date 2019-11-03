راموس بعد التعادل مع بيتيس: نقطة مريرة

اعترف سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد بمرارة التعادل مع ريال بيتيس سلبيا ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

الملكي فشل في استغلال تعثر منافسه برشلونة الذي سقط بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام ليفانتي.

وقال راموس عقب اللقاء: "كنا نعرف أننا اليوم أمام فرصة ثمينة لتصدر جدول الترتيب بعد ما حدث في مباراة برشلونة (الخسارة أمام ليفانتي)".

وأضاف "بحثنا عن الفوز منذ الدقيقة الأولى لكننا لم نجد الفاعلية أمام المرمى. الجميع عمل بصورة جيدة في الهجوم والدفاع ولكن أيضا ريال بيتيس يلعب كرة القدم بصورة جميلة".

وأشار "ليس من السهل في يومنا هذا أن تفوز بأي مباراة، كل مباراة تحتاج عمل كبير لكن في نهاية المطاف ربما حصلنا على نقطة بنكهة مريرة، علينا العودة من جديد لنعمل ونصنع الفارق ونحقق الانتصارات".

القائد واصل "هذه كرة القدم، لا يمكن أن تلعب بنفس الإيقاع طوال 90 دقيقة، بأول الدقائق لعبنا بكثافة كبيرة وكنا نتواجد في منطقتهم لكن المباراة تغيرت، ربما تراجعنا بعض الشيء، لم ننجح في تسجيل الأهداف لكن ربما كان هناك هدف وألغته تقنية الفيديو".

وأتم "في كل يوم تزداد الصعوبة في الفوز على أي خصم، اليوم ليفانتي فاز على برشلونة وهذا يظهر بأن المباريات ليست سهلة بغض النظر عن الخصم الذي تلعب أمامه، نعرف أن هذا أيضًا يعكس أن الدوري الإسباني الأفضل في العالم".

رصيد ريال مدريد ارتفع إلى 22 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة. فيما تقدّم بيتيس إلى المركز 14 برصيد 13 نقطة.

ليحافظ ريال بيتيس على نظافة شباكه للمرة الثالثة على التوالي في زيارته لـ سانتياجو برنابيو، وهو أول فريق يحقق هذا الإنجاز أمام ريال مدريد في تاريخ الدوري الإسباني.

بيتيس هزم مدريد 1-0 في دوري 2017\2018، ثم هزمه 2-0 في دوري 2018\2019، وأخيرا فرض عليه التعادل في 2019\2020.

التعادل السلبي هو الأول لـ ريال مدريد في سانتياجو برنابيو بالدوري الإسباني تحت قيادة زين الدين زيدان على مدار ولايتيه.

تعثر برشلونة، فسار ريال مدريد على نهجه وتعثر بدوره، والصدارة ازدادت ازدحاما دون فائزين.

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