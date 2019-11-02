برشلونة يعلن تفاصيل إصابة سواريز

السبت، 02 نوفمبر 2019 - 23:06

كتب : FilGoal

لويس سواريز - برشلونة

أعلن برشلونة عن إصابة لاعبه لويس سواريز في مباراة ليفانتي.

برشلونة سقط بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب سيوتات دي فالنسيا بالجولة 12 للدوري الإسباني.

والنتيجة لم تكن الخسارة الوحيدة، بل اضطر إرنستو فالفيردي إلى استبدال مهاجمه سواريز في الدقيقة 41 بسبب الإصابة.

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وذكر برشلونة في بيان رسمي أن المهاجم الأوروجوياني يعاني من إصابة في العضلة النعلية اليمنى للساق.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أوضحت أن اللاعب لن يكون حاضرا أمام سلافيا براغ التشيكي منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا، كما من المحتمل غيابه عن مواجهة سيلتا فيجو بعد أسبوع في الدوري الإسباني.

بعدها يحل التوقف الدولي، ومن المستبعد أن يتلقى سواريز الدعوى من منتخب بلاده فيظل هذه الإصابة.

سواريز كان قد سجل في 5 مباريات متتالية، حتى توقفت هذه السلسلة أمام ليفانتي.

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