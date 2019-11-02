بالفيديو – هدف قاتل وشغب جماهيري وأحداث نارية.. يونيون بطلا لدربي برلين التاريخي

نجح فريق يونيون برلين في الانتصار على نظيره هيرتا برلين في دربي العاصمة الألمانية برلين.

يونيون برلين فريق القسم الشرقي لجدار برلين سابقا، انتصر على ملعبه ووسط جماهيره بهدف مقابل لا شيء أمام هيرتا برلين.

دربي فريد من نوعه هو الأول بين فريقين من شرق وغرب برلين منذ أكثر من 45 عاما انتهى لصالح يونيون.

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المباراة لم تكن مثيرة فنيا بشكل كبير، ولكنها وبكل تأكيد كانت مثيرة على المستوى الجماهيري.

هدف انتصار يونيون برلين جاء في الدقيقة 90 من علامة الجزاء عن طريق سيباستيان بولتير بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو.

تقنية الفيديو احتسبت سقوط مهاجم يونيون برلين داخل منطقة الجزاء بعد تسديده لكرة سيئة خارج مرمى هيرتا، ركلة جزاء ترجمها بولتير بنجاح في الشباك.

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المباراة توقفت بعد انطلاق الشوط الثاني مباشرة بسبب شغب جماهيري.

المدرجات اشتعلت بالألعاب النارية التي غطت تماما الرؤية وسقطت في إطار الملعب، ليقرر الحكم إيقاف المباراة.

Hertha fans for the second half. Play now suspended after some land on the pitch. #BerlinDerby pic.twitter.com/kLslduCogz — Ciarán Fahey (@cfaheyAP) November 2, 2019

الإيقاف استمر منذ الدقيقة 46 وحتى الدقيقة 54 وهو ما جعل المباراة تمتد حتى الدقيقة 100.

دقائق أخيرة شهدت هدف الانتصار لـ يونيون برلين.

عقب المباراة انطلقت جماهير يونيون داخل الملعب، ليمنعها رافال جيكيويسز حارس يونيون من الاستمرار في الملعب.

دربي مثير انتهى بانتصار تاريخي لـ يونيون برلين أوصل الفريق للنقطة العاشرة في المركز الـ 13.

بينما تجمد رصيد هيرتا عند النقطة الـ 11 في المركز الـ 11.

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