بالفيديو - لايبزج يضرب ماينز 8-صفر.. ودورتموند يهزم فولفسبورج بثلاثية

مزق فريق آر بي لايبزج ضيفه ماينز بثمانية أهداف دون رد في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

وشهدت المباراة تألق المهاجم تيمو فيرنير الذي سجل وحده 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

جاءت أهداف لايبزج عن طريق مارسيل سابيتسر في الدقيقة 5، ثم سجل فيرنر هدفه الأول في الدقيقة 30.

وأضاف كريستوفر نكونكو الهدف الثالث في الدقيقة 35، وسجل مارسيل هالستنبرج الهدف الرابع في الدقيقة 39.

وأنهى لايبزج الشوط الأول متقدما بخماسية بعدما سجل يوسف بولسن هدفا في الدقيقة 44.

ومع بداية الشوط الثاني عاد فيرنر ليسجل الهدف الثاني له والسادس لفريقه في الدقيقة 48، وبعد دقيقتين فقط سجل نوردي ماكيلي الهدف السابع.

وأخيرا اختتم فيرنر ثمانية فريقه في الدقيقة 87.

لايبزج بعد هذا الفوز رفع رصيده إلى النقطة 18 في المركز الثالث، وتجمد رصيد ماينز عند النقطة 9 في المركز الـ14.

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في مباراة ثانية حقق بروسيا دورتموند الفوز على ضيفه فولفسبورج بثلاثية دون رد.

وسجل أهداف دورتموند كل من ثورجان هازارد في الدقيقة 52، وأضاف رفاييل جيريرو الهدف الثاني في الدقيقة 85، قبل أن يسجل ماريو جوتزه الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

ورفع دورتموند رصيده إلى النقطة 19 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني، بفارق 3 نقاط عن بروسيا مونشنجلادباخ المتصدر.

وتجمد رصيد فولفسبورج عند النقطة 17 في المركز السابع.

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أما مونشنجلادباخ المتصدر حقق فوزا صعبا خارج ملعبه على باير ليفركوزن 2-1.

هدفا الضيوف سجلهما أوسكار فيندت وماركوس تورام، بينما سجل هدف ليفركوزن كيفين فولاند.

ووصل مونشنجلادباخ للنقطة 23 في الصدارة، وتوقف رصيد ليفركوزن عند النقطة 15 في المركز العاشر.

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