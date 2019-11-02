تريزيجيه يكشف كيف استغل عدم تركيز دفاع ليفربول معه للتسجيل في شباكه

تحدث محمود حسن "تريزيجيه" نجم أستون فيلا ومنتخب مصر عن تسجيل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي في شباك ليفربول.

ليفربول انتصر على أستون فيلا في الدقائق الأخيرة بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.

هدف أستون فيلا الوحيد جاء عن طريق تريزيجيه الذي كتب هدفه الأول في الدوري الإنجليزي. (شاهد ملخص ما قدمه تريزيجيه أمام ليفربول)

وقال تريزيجيه لشبكة "beIN Sports": "كانت مباراة صعبة لأننا نلعب ضد فريق كبير، ورغم ذلك كنا قريبين من الفوز حتى أخر 5 دقائق".

وأوضح "ليفربول ينافس على الدوري، وبالتالي يقتنص كل الأخطاء التي يقع فيها دفاع الفريق المنافس إذا فقدنا التركيز".

وواصل "كل مباراة بالنسبة لي مباراة كبيرة لأنني ألعب لفريق أستون فيلا العريق، وكنت انتظر هذه الكرة لأن دفاع ليفربول لم يضع تركيزه علي".

وأتم "كنت قريبا أيضا من تسجيل هدف ثان، ولكن أدينا كل ما في وسعنا وسنحاول التعويض في المباراة المقبلة".

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الفوز هو العاشر لليفربول في الدوري هذا الموسم ليصل إلى النقطة 31 في صدارة ترتيب الدوري، متفوقا بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 11 في المركز السادس عشر.



































































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