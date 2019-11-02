تريزيجيه يكشف كيف استغل عدم تركيز دفاع ليفربول معه للتسجيل في شباكه

السبت، 02 نوفمبر 2019 - 21:57

كتب : محرر في الجول

أستون فيلا - ليفربول

تحدث محمود حسن "تريزيجيه" نجم أستون فيلا ومنتخب مصر عن تسجيل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي في شباك ليفربول.

ليفربول انتصر على أستون فيلا في الدقائق الأخيرة بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.

هدف أستون فيلا الوحيد جاء عن طريق تريزيجيه الذي كتب هدفه الأول في الدوري الإنجليزي. (شاهد ملخص ما قدمه تريزيجيه أمام ليفربول)

أخبار متعلقة

بالفيديو - خطى لامبارد ثابتة.. روعة كيبا تتجاوز بـ تشيلسي عقبة واتفورد النني يشارك في فوز بشكتاش على أنطاليا مدرب أستون فيلا: سعيد للغاية لـ تريزيجيه.. وليفربول سجل من العرضية الـ 100 ضدنا كلوب: هدف ماني القاتل؟ أفضل شعور على الإطلاق.. وانتقاد لتقنية الفيديو

وقال تريزيجيه لشبكة "beIN Sports": "كانت مباراة صعبة لأننا نلعب ضد فريق كبير، ورغم ذلك كنا قريبين من الفوز حتى أخر 5 دقائق".

وأوضح "ليفربول ينافس على الدوري، وبالتالي يقتنص كل الأخطاء التي يقع فيها دفاع الفريق المنافس إذا فقدنا التركيز".

وواصل "كل مباراة بالنسبة لي مباراة كبيرة لأنني ألعب لفريق أستون فيلا العريق، وكنت انتظر هذه الكرة لأن دفاع ليفربول لم يضع تركيزه علي".

وأتم "كنت قريبا أيضا من تسجيل هدف ثان، ولكن أدينا كل ما في وسعنا وسنحاول التعويض في المباراة المقبلة".

الفوز هو العاشر لليفربول في الدوري هذا الموسم ليصل إلى النقطة 31 في صدارة ترتيب الدوري، متفوقا بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 11 في المركز السادس عشر.

طالع أيضا

وكيل ساسي يرد على أنباء تمرد اللاعب على الزمالك

هل يُفكر فالفيردي في الاستقالة

ماذا قال مدرب أستون فيلا عن تريزيجيه

بالفيديو - تريزيجيه يبدع وصلاح ينتصر

بالفيديو - مانشستر سيتي يحبس أنفاس جماهيره

بالفيديو - ليفانتي يُنكِل بـ برشلونة

تريزيجيه ليفربول صلاح

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-11-2019 والقنوات الناقلة.. ثلاثي مصري وإثارة منتظرة 2 ساعة | مصر
ناشئ الأهلي الهارب لإسبانيا: بعض مسؤولي الفريق الأحمر طلبوا مني أموالا للمشاركة 2 ساعة | الدوري المصري
أهداف السبت الكروي - تريزيجيه يسجل لأول مرة.. و25 هدفا في ألمانيا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
زيدان: رأيت لمسة يد.. ولن نسجل 5 أهداف كل مباراة 2 ساعة | أوروبا
زيزو: الزمالك كان مستعدا لمواجهة الأهلي.. كنا نريد استرجاع حقنا 2 ساعة | الدوري المصري
دي ليخت عن لقطة لمسة اليد: ليست ضربة جزاء.. أعرف القوانين جيدا 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد "هروب اللاعب لـ إسبانيا".. مدرب الأهلي 2001 لـ في الجول: لم أظلمه ولن نقف على أحد 2 مارسيلو: طالبوني بالصلاة يوميا كي لا يهينني صلاح 3 قائمة المنتخب – مفاجآت مدوية في اختيارات البدري لمواجهتي كينيا وجزر القمر 4 البدري يعقب على تصريحات مرتضى.. يكشف رسالته لـ الخطيب و"الثقة" قبل تدريب المنتخب

قد ينال إعجابك