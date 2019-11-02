النني يشارك في فوز بشكتاش على أنطاليا

السبت، 02 نوفمبر 2019 - 21:08

كتب : FilGoal

محمد النني - بشكتاش

شارك الدولي المصري محمد النني في فوز فريقه بشكتاش على أنطاليا سبور بهدفين لهدف، في الجولة العاشرة من الدوري التركي.

ورفع بشكتاش رصيده إلى النقطة 15 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري التركي، وتجمد رصيد أنطاليا عند النقطة 11 في المركز الرابع عشر.

تقدم أنطاليا في الدقيقة 9 بهدف سجله المدافع الكرواتي فيدا، ثم أضاف عبد الله ديابي الهدف الثاني في الدقيقة 11.

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قبل أن يسجل بول موكاريو هدف أنطاليا الوحيد في الدقيقة 52.

ولعب محمد النني المباراة بالكامل، وهي المشاركة الرابعة له في الدوري التركي هذا الموسم.

وانضم النني لصفوف بشكتاش قادما من أرسنال بداية الموسم الحالي.

ومن المنتظر أن يلتحق محمد النني بمعسكر منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2021 بعدما اختاره حسام البدري المدير الفني.

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