بالفيديو - لا هدايا اليوم لـ يوفنتوس.. إنتر يقتل بولونيا بسلاح لوكاكو

المباراة كانت تتجه إلى التعادل لكن ركلة جزاء في الثواني الأخيرة منحت النيراتزوري الانتصار.. لا هدايا اليوم لـ يوفونتوس.

إنتر تغلب على بولونيا بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري الإيطالي، ولوكاكو كان بطل هذا الفوز.

الدولي البلجيكي سجل هدفي الأفاعي فيما أحرز روبيرتو سوريانو هدف أصحاب الأرض الوحيد.

إنتر رفع رصيده إلى 28 نقطة بفارق نقطتين في الصدارة مؤقتا بانتظار نتيجة يوفنتوس في الدربي مع تورينو.

وبولونيا توقف رصيده عند 12 نقطة بالمركز المماثل لعدد نقاطه.

المباراة بدت متقاربة بين الطرفين. تسديدة هنا من بولونيا وأخرى من إنتر، فرصة للأفاعي هنا وأخرى روزوبلو هناك.

والفريقان انتظرا حتى الشوط الثاني من أجل هز الشباك. وفريق المدرب سينسيا ميهايلوفيتش كان البادئ بالتسجيل.

تسديدة قوية من سوريانو من خارج منطقة الجزاء فشل حارس إنتر سمير هاندانوفيتش في التعامل معها بالشكل الأمثل لتسكن مرماه بالدقيقة 59.

إنتر كثف من ضغطه سعيا للتعويض، والدقيقة 75 شهدت التعادل بعدما استغل لوكاكو تسديدة مرتدة من الحارس ليتابعها بسهولة في الشباك.

وبينما يتجه اللقاء لنهايته، حصل لاوتارو مارتينيز على ركلة جزاء بالثواني الأخيرة. انبرى لها لوكاكو وأودعها الشباك.

إنتر أفلت من فقدان نقطتين، ولم يمنح يوفنتوس هدية منتظرة لتوسيع الفارق.

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