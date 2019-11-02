جوارديولا: ساوثامبتون دافع أمامنا بـ11 لاعبا.. والصبر سبب الفوز

السبت، 02 نوفمبر 2019 - 20:29

كتب : FilGoal

جوارديولا

يرى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه تحلى بالصبر والهدوء والثقة في مواجهة ساوثامبتون لذلك حقق الفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وفاز مانشستر سيتي على ساوثامبتون بطريقة مثيرة 2-1 في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

وتلقى مانشستر سيتي هدفا في الشوط الأول أمام ساوثامبتون، قبل أن يسجل سيرجيو أجويرو التعادل ويأتي هدف الفوز بقدم كايل ووكر.

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وقال جوارديولا عقب المباراة: "سجلنا هدفا في اللحظات الأخيرة مثلما فعلنا أمامهم قبل موسمين".

وأضاف "الفريق تحلى بالصبر والثقة واللاعبون قاتلوا في الملعب ومستوى اللعب كان سريعا منذ الدقيقة الأولى".

وأكمل "أريد أيضا أن أقدم التحية لفريق ساوثامبتون الذي لم يكن خصما سهلا أمامنا".

وأوضح بيب "دافعوا أمامنا بـ11 لاعبا ولم يسمحوا لنا الدخول لمنطقة الجزاء ولم تكن هناك أي مساحات في الدفاع".

وأتم تصريحاته "كنا بحاجة لزيادة اللاعبين داخل منطقة الجزاء وكان الأمر صعبا بسبب الدفاع القوي منهم، ولكن في النهاية سجلنا هدف الفوز".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر.

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