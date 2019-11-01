عبد الحفيظ: لم نقرر حتى الآن إن كنا سنخوض ودية في الإمارات أم لا

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن الجهاز الفني للفريق الأحمر لم يقرر حتى الآن إن كان سيخوض مباراة ودية أم لا في معسكره الخارجي المقام حاليا في الإمارات.

وقال عبد الحفيظ: "مازال الجهاز الفني يتشاور بشأن خوض مباراة ودية من عدمها لتحقيق بعض المكاسب منها".

وأضاف "لذا إن كانت المكاسب غير مقنعة للجهاز الفني فلن نخوض أي مباراة في الإمارات، لذا لم يتم الاستقرار حتى الآن على ترشيح أي فريق لمواجهتنا إن قرر الجهاز الفني عكس ذلك".

وأتم "حتى الآن كل الاحتمالات واردة بشأن خوض المباراة من عدمها".

وسافر الأهلي إلى الإمارات أمس الخميس للدخول في معسكر مغلق لسبعة أيام استعدادا لاستكمال باقي مباريات الموسم الجاري.

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