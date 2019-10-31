خاص السباحة البطلة صاحبة الـ 74 عاما لـ في الجول: العمر مجرد رقم.. لن أتوقف عن القتال

الخميس، 31 أكتوبر 2019 - 21:00

كتب : حسام نور الدين

سهير العطار - سباحة

"لم أفقد أبدا شغفي بالسباحة على الرغم من سني".. هكذا بدأت السباحة سهير العطار حديثها مع FilGoal.com.

سهير العطار صاحب الـ 74 عاما فازت بالميدالية الفضية في سباق 200 متر ظهر في بطولة العالم للأساتذة في كوريا.

ليست سباحة فقط، بل تعمل سهير العطار كأستاذة في كلية الطب في جامعة القاهرة.

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وعن إنجاز التتويج بالفضية، قالت سهير العطار: "فخور للغاية برد فعل الجمهور عقب فوزي بالميدالية. في الحقيقة لم أتوقع أن أحقق ذلك".

وأوضحت في تصريحاتها مع FilGoal.com "توقعت أن يكون ترتيبي ما بين الخامس والسادس ولكنني في النهاية نجحت في تحقيق الميدالية الفضية".

وأضافت "استعديت جيدا للبطولة وخضت تدريبات شاقة للغاية وسحلت 7 ثواني أفضل من رقمي السابق".

وتابعت "أفضل إنجاز لي كان عام 2005 في البطولة التي أقيمت في كندا ونجحت وقتها في تحقيق الميدالية الذهبية، والآن هدفي التتويج بالذهبية مرة أخرى".

وأشارت "أتطلع للمشاركة باستمرار في بطولات العالم طالما كان في العمر بقية. لم أفقد أبدا شغفي بالسباحة على الرغم من سني. العمر مجرد رقم ولا يمكن أن يكون حائلا أمام تحقيق الإنجازات".

وأكملت "لن أتوقف أبدا عن القتال في المياه من أجل تحقيق كل الإنجازات الممكنة. العدو الحقيقي لأي رياضي هو الغرور الذي قد يدفعه دون أن يدري لهدم مسريته".

وأتمت "أحمد الله على حفاظي على نجاحي الرياضي والعلمي. السر فقط يكمن في تنظيم الوقت وأعتقد إن أي رياضي قادر على النجاح إذا ألتزم بذلك".

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