"الله لا يحرمني منك ولا ليلة أبعدها عنك".. أهلي جروس يُسقط الاتحاد في الدربي

انتصر فريق أهلي جدة على نظيره اتحاد جدة في الدربي بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

دربي ناري كالمتعاد افتتحه عبد الفتاح عسيري بهدف أول للأهلي في الدقيقة 13 قبل أن يسجل عمر السومة الهدف الثاني المعتاد له في الدربي في الدقيقة 37.

ولم يشفع هدف زياد الصحفي لاتحاد جدة في الدقيقة 71 من واقع انتصار كتيبة كريستيان جروس في الدربي.

الحساب الرسمي لنادي أهلي جدة على (تويتر) بالانتصار في الدربي على أنغام عمرو دياب وأغنية الله لا يحرمني منك.

ونشر حساب أهلي جدة فيديو يسخر فيه من اتحاد جدة، وجاء مضمونه "الكثير يمكن أن يحدث في 15 ديربي.. الكثير قد يتغير خلال 7 مواسم.. إلا بعض الأشياء لا تقبل التغيير"، مع جملة "ديربي من طرف واحد" وتحت أنغام عمرو دياب.

آخر مرة نجح فريق اتحاد جدة في الانتصار في الدربي على الأهلي في الدوري كان عام 2012.

بعدها فشل اتحاد جدة في 15 مباراة على التوالي في تحقيق أي فوز على أهلي جدة في الدربي، مقابل 8 انتصارات للأهلي.

ومع كريستيان جروس الذي تولى المهمة في الـ 16 من شهر أكتوبر الحالي، كرر أهلي جدة تفوقه على الاتحاد.

وحقق مدرب الزمالك الأسبق انتصاره الأول مع أهلي جدة بعدما خسر أمام الحزم في مباراته الأولى.

ووصل أهلي جدة للنقطة 17 في المركز الثاني خلف المتصدر الهلال صاحب الـ 20 نقطة.

بينما تجمد رصيد اتحاد جدة عند النقطة التاسعة في المركز الـ 12.

طالع أيضا

قصة هروب لاعب الأهلي لـ إسبانيا

مارسيلو.. لدي بعض القصص لأحكيها لكم

الجانب الآخر من كرة القدم.. المافيا

ماذا حدث في مران الأهلي الأول في دبي

اعتراضات عنيفة وإثارة كالمعتاد في الدرجة الثانية في مصر