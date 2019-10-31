"الله لا يحرمني منك ولا ليلة أبعدها عنك".. أهلي جروس يُسقط الاتحاد في الدربي
الخميس، 31 أكتوبر 2019 - 21:24
كتب : FilGoal
انتصر فريق أهلي جدة على نظيره اتحاد جدة في الدربي بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة من الدوري السعودي.
دربي ناري كالمتعاد افتتحه عبد الفتاح عسيري بهدف أول للأهلي في الدقيقة 13 قبل أن يسجل عمر السومة الهدف الثاني المعتاد له في الدربي في الدقيقة 37.
ولم يشفع هدف زياد الصحفي لاتحاد جدة في الدقيقة 71 من واقع انتصار كتيبة كريستيان جروس في الدربي.
الحساب الرسمي لنادي أهلي جدة على (تويتر) بالانتصار في الدربي على أنغام عمرو دياب وأغنية الله لا يحرمني منك.
ونشر حساب أهلي جدة فيديو يسخر فيه من اتحاد جدة، وجاء مضمونه "الكثير يمكن أن يحدث في 15 ديربي.. الكثير قد يتغير خلال 7 مواسم.. إلا بعض الأشياء لا تقبل التغيير"، مع جملة "ديربي من طرف واحد" وتحت أنغام عمرو دياب.
#ديربي_من_طرف_واحد ☝🏻💚 pic.twitter.com/iEdxfUDhUM— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) October 31, 2019
آخر مرة نجح فريق اتحاد جدة في الانتصار في الدربي على الأهلي في الدوري كان عام 2012.
بعدها فشل اتحاد جدة في 15 مباراة على التوالي في تحقيق أي فوز على أهلي جدة في الدربي، مقابل 8 انتصارات للأهلي.
ومع كريستيان جروس الذي تولى المهمة في الـ 16 من شهر أكتوبر الحالي، كرر أهلي جدة تفوقه على الاتحاد.
وحقق مدرب الزمالك الأسبق انتصاره الأول مع أهلي جدة بعدما خسر أمام الحزم في مباراته الأولى.
ووصل أهلي جدة للنقطة 17 في المركز الثاني خلف المتصدر الهلال صاحب الـ 20 نقطة.
بينما تجمد رصيد اتحاد جدة عند النقطة التاسعة في المركز الـ 12.
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