تحدث أحمد سراج المدير الفني لفريق الناشئين في الأهلي مواليد عام 2001 عن اللاعب مصطفى هشام بعد سفره إلى إسبانيا.

مصطفى هشام صاحب الـ 18 عاما الذي يلعب كجناح ولاعب وسط انقطع بشكل مفاجئ عن تدريبات الأهلي قبل أن يظهر فجأة في إسبانيا.

وانتشرت صورة للاعب بقميص أحد أندية الدرجة الثانية في إسبانيا، ليعقب مدرب الأهلي على "هروب اللاعب".

وقال أحمد سراج: "لم أظلم مصطفى هشام على الإطلاق خلال فترة وجوده في الأهلي".

وتابع في تصريحاته مع FilGoal.com "فوجئت بانقطاع اللاعب عن التدريبات في فترة الإعداد. اللاعب كان يحضر بشكل طبيعي ولكن عندما اُستبعد من قائمة لقاء الفريق أمام الإنتاج الحربي، رفض القرار ولم يحضر منذ ذلك الوقت للنادي".

أهلي 2001 انتصر على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لا شيء في لـ 13 من شهر سبتمبر الماضي في الجولة الخامسة من دوري الجمهورية.

وهو اللقاء الذي اعترض مصطفى هشام على استبعاده منه، ولم يظهر في التدريبات بعد ذلك، وفقا لمدرب الفريق.

وأكمل مدرب الأهلي حديثه قائلا: "الأهلي دائما وأبدا لا يقف على أي أحد".

وأتم "هناك قواعد ومبادئ لا يجوز كسرها تحت أي ظرف من الظروف".

طالع أيضا

الجانب الآخر من كرة القدم – المافيا

مران الزمالك - تعافي عواد وعبد الغني.. بدء معسكر أكتوبر في غياب ساسي وبوطيب

قائمة الأهلي – 25 لاعبا يسافرون لمعسكر الإمارات

هل ينسحب ليفربول؟ الحمر يواجهون تريزيجيه ورفاقه قبل مونديال الأندية بيومين