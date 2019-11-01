وكيله: معنويات محمد محمود مرتفعة.. وهذا ما قاله الطبيب الألماني بمجرد رؤيته

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 - 00:04

كتب : FilGoal

محمد محمود

كشف نادر شوقي وكيل محمد محمود لاعب الأهلي بداية اللاعب لعملية التأهيل بعدما خضع لعملية الرباط الصليبي.

وتعرض محمد محمود لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية، وخضع لعملية جراحية في ألمانيا يوم الثلاثاء الماضي.

وقال نادر شوقي: "محمد محمود بدأ عملية التأهيل وبداية من يوم الجمعة ستكون عملية التأهيل بشكل مكثف أكبر".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة الأهلي "معنويات اللاعب مرتفعة وجيدة جدا ولا يوجد أي مشكلة لديه".

وأشار نادر شوقي إلى "محمد محمود خضع للعملية الجراحية مع نفس الطبيب الذي أشرف على عمليته الأولى".

وتابع "الطبيب بمجرد رؤيته لمحمد محمود قال له: "ايه ده أنت تاني"".

وأكمل حديثه قائلا: "الطبيب أخبرني بإن الإصابة مجرد سوء حظ وليس لها أي علاقة بالإصابة الأولى أو بطريقة العلاج أو أي شيء. هي مجرد سوء حظ".

وتستمر المرحلة الأولى لتأهيل اللاعب حتى 20 نوفمبر المقبل، ويعود بعدها للقاهرة لبدء المرحلة الثانية من التأهيل والعلاج، قبل أن يعود لألمانيا من جديد.

محمد محمود البالغ من العمر 21 عاما انضم للأهلي بداية عام 2019 الجاري قادما من وادي دجلة.

وشارك محمد محمود في مباراتين مع الأهلي في الدوري المصري، قبل أن يتعرض لإصابة الصليبي ويعود ويصاب مجددا بنفس الإصابة قبل مشاركته في أي لقاء.

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