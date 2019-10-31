تركي آل الشيخ: مؤمن زكريا إلى أمريكا

نشر تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني الحالي وبيراميدز السابق فيديو له رفقة مؤمن زكريا لاعب الأهلي.

مؤمن زكريا النادي : الأهلي الأهلي

وأشار تركي آل الشيخ إلى "مؤمن زكريا في زيارة".

وأضاف عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك) "من هنا سيذهب إلى أمريكا إن شاء الله. أفضل مركز متخصص ليعود لنا أفضل من الأول بإذن الله".

وتابع "السعودية ومصر أيد وحدة".

مؤمن زكريا خرج من قائمة الأهلي للموسم الجديد بسبب إصابة يعاني منها، ولا يشارك اللاعب في التدريبات في الوقت الحالي ويؤدي جلسات علاج 4 مرات أسبوعيا.

وسافر اللاعب في وقت سابق إلى ألمانيا وخضع لفحوصات شاملة على العضلات والقلب والمخ والأعصاب، وكافة وظائف الجسم.

وأعلن الأهلي دعمه للاعب وانتظار عودته من الإصابة ليعود مجددا في قائمة الفريق.

وأشار الأهلي في بيان سابق تكفله بمصاريف علاج مؤمن زكريا ومنح اللاعب حقوقه المالية حتى مع عدم قيده في قائمة الفريق.

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