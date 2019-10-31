العقرب.. برج العظماء في كرة القدم

لسنا جميعا من المؤمنين بتأثير "حظك اليوم" على سير حياتنا وأنا بين من لا يؤمنون بذلك، لكن ربما لوقوعنا في برج معين تأثير على صفاتنا، وتلك الحقيقة يعتقد فيها أغلب الناس.

مواليد برج العقرب في كرة القدم أيضا لهم صفاتهم الخاصة، ولا عجب أن يتجمع لفيف من عظماء كرة القدم تحت هذا البرج بما فيه من صفات.

لكل برج صفاته، ولبرج العقرب أيضا كذلك صفاته التي لربما انعكست على صفات نجوم كرة القدم ممن ينتمون له.

ستجدهم جميعا يتقاسمون الصفات نفسها. لكل صفة هي الغالبة عليه، لكنهم جميعا يتقاسمون نفس الصفات.

الانتماء

بين كل الصفات ربما الانتماء هي الميزة الأهم لمواليد هذا البرج، الانتماء لكل ما ينتمون له، وفي كرة القدم يوجد أليساندرو ديل بيرو أحد أكبر النماذج على الانتماء لناديه حين فاز بكأس العالم، وفي نفس العام رفض الرحيل عن يوفنتوس رغم صدور قرار بهبوطهم للدرجة الأدنى في إيطاليا.

ديل بيرو أخلص انتمائه لفريقه، فاستحق هذا الوداع التاريخي في آخر مبارياته بقميص الأبيض والأسود.

التركيز على الهدف

"اعتدت اللعب بجانب فان باستن. سألته كيف يمكننا أن نمرر له الكرة، قال لي ما عليك إلا تمريرها في أي مكان، أنا سأركض وسأتصرف بمعرفتي. هو دائما لا يفكر سوى بأنه سيسجل، ودائما ما يفعل". هكذا وصف كارلو أنشيلوتي، ماركو فان باستن ويراه أفضل مهاجم في التاريخ.

بالفعل فان باستن لم يكن يركز إلا على تسجيل الأهداف، ودائما ما كان يفلح، وهكذا يتسق تماما مع صفات برجه.

يستطيع الهروب بطرق غير اعتيادية

الصفة الثالثة هي الهروب. ليس جبنا وإنما دهاءا، فهروب العقارب هنا يكون من الخصوم بغية تسجيل الأهداف وليس خوفا منهم.

دييجو أرماندو مارادونا أعظم من يقوم بذلك، فهو عقرب على حق يستطيع الهروب بطرق غير اعتيادية، ولعل هدفه في إنجلترا بمراوغة نصف لاعبيهم خير شاهد.

طموح أخلاقي

مواليد برج العقرب حسب علماء الفلك يتميزون أيضا بالطموح الكبير، لكن الأخلاقي وتفضيل الطرق الشرعية للوصول لأهدافهم.

قد يبدو الكلام صحيحا، لكن مع استثناء مارادونا أمام إنجلترا :D

وعموما مارادونا فسرها بنفسه "إنها يد الرب –يقصد العدالة-، وفعلت ذلك لخدمة وطني".

قوي التحمل

عام 2001 وحين كان في الخامس والثلاثين من عمره، انضم لروان بلان إلى مانشستر يونايتد.

بداية بلان لم تكن جيدة مطلقا. خسر أول خمس مباريات مع الفريق أمام فرق (بولتون - ليفربول - أرسنال - نيوكاسل - تشيلسي) وبتكوين الأحرف الأولى من تلك الفرق ستتكون كلمة (Blanc) اسمه! وهكذا صارت أضحوكة الجماهير كلها.

لوران بلان صبر وتحمل النقد، استلم شارة قيادة الفريق أحيانا، وفي النهاية، توج مانشستر يونايتد بطلا للدوري!

مٌحفز

كارلوس دونجا قائد ومدرب البرازيل السابق أحد هؤلاء مواليد برج العقرب الذين تلمح الجدية والقيادية في ملامحهم من النظرة الأولى.

يكفيك أن تعرف بأن دونجا كان قائد البرازيل في كأسي عالم 1994 و1998 حيث قاد فريقه لنهائي البطولة مرتين، فاز بالأول وخسر بالنهائي الثاني.

يجيد اتخاذ القرار

بابلو أيمار من مواليد 3 نوفمبر المنتمين لفصيلة العقارب في لغة الأبراج.

النجم الأرجنتيني تميز باتخاذ القرارت الصائبة في مسيرته، وربما لذلك أثرا في زيادة شعبيته.

بابلو تألق مع فالنسيا، وحين اشتدت الظروف هناك، اتخذ القرار الصائب بالانتقال إلى ريال سرقسطة.

وبعد سنتين مع سرقسطة لم يخف مغبة الانتقال من الدوري الإسباني إلى دوري أضعف، فانتقل إلى بنفيكا ومعهم سطر تاريخا جديدا، قبل أن يتخذ القرار الصائب الأخير في حياته بالعودة إلى ريفر بليت والاعتزال حيث بدأ.

يقرأ الأفكار

لا داع للحديث الكثير، سنكتفي بعرض هذا الفيديو للتدليل على قدرة محمود الخطيب في قراءة أفكار الخصوم لمراوغتهم..

صبور جدا

أن يكون والدك بتر فلا خيا لك يا كاسبر إلا أن تكون عظيما، فما بالك إن تقاسم الأب والابن، الشهر ذاته!

آل شمايكل من مواليد برج العقرب، والصبر من سمات هذا البرج الهامة.

كاسبر شمايكل صبر على التواجد في ليستر سيتي ولم يرحل عنهم رغم وجود عروض أكبر، وفي النهاية كانت المحصلة لقب الدوري الإنجليزي التاريخي وتخليد اسمه.

لم يكتف بذلك، فكان كاسبر شمايكل حديث العالم بتصدياته مع منتخب بلاده في مونديال روسيا، وأثبت أن موهبته وحدها هي التي قادته لمستقبله ليس اسم والده، حين تصدى لركلة جزاء من كرواتيا في الدقيقة الـ90 وسط شعور رائع بالفخر لوالده في المدرجات.

الصراحة

الصراحة هي أهم صفات مواليد برج العقرب، وإن ذكرت الصراحة فلا يوجد من ينطبق عليه ذلك أكبر من دييجو مارادونا.

مارادونا هو الوحيد الذي يستطيع مهاجمة ليونيل ميسي حين لا يكون جيدا، ولا يجرؤ أحدا سواه على ذلك.

ناهيك عن تصريحاته الدائمة التي توقعه أحيانا في مشاكل، ولكنها تشكل جزء لا يتجزأ من شخصيته.

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