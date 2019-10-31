عاشور يجيب.. ماذا لو قرر الأهلي التجديد له لمدة موسم؟

أجاب حسام عاشور لاعب وسط وقائد فريق الأهلي على مدى تقبله لعرض محتمل من النادي بتجديد عقده لمدة موسم واحد.

وينتهي تعاقد عاشور مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري في يونيو المقبل.

وقال قائد الأهلي عبر قناة (إم بي سي مصر) "الكلام عن تجديد تعاقدي سابق لأوانه، أنا موجود بالأهلي، ويتبقى 7 أشهر على نهاية تعاقدي، ولا نعلم ما سيحدث غدا، فالأمور تتغير بين يوم وليلة".

وأضاف "لا أضع خطة لنفسي، سألعب حتى الاكتفاء، وأنا من سأحدد موعد اعتزالي عندما أقتنع من داخلي بعدم القدرة، وأنا حتى الآن قادر وأتدرب جيدا".

وشدد حسام عاشور "لدي إصرار وعزيمة لا يمكن لأحد تخيلها، وأجتهد للمشاركة للمشاركة مجددا، أشارك أساسيا 14 عاما، لذا لابد من الغل والإصرار والعزيمة للعودة".

وبالحديث عن فرصه في الانضمام لصفوف المنتخب تحت قيادة حسام البدري، رد عاشور "بكل أمانة فرصي لا تبدو قوية، ولكن لدي إصرار ويقين على الانضمام في أي وقت".

واستطرد "الأمل في الانضمام للمنتخب موجود، لأن الباب مفتوح للكل، رغم أنه عندما كان عمري 23 سنة لم يختارني حسن شحاتة، رغم تقديم مستوى مميز".

ولعب حسام عاشور على فترات متقطعة بصفوف المنتخب، أكثرها مع الأمريكي بوب برادلي الذي تولى المسؤولية خلال الفترة بين عامي 2012 إلى أواخر 2013.

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