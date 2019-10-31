هل ينسحب ليفربول؟ الحمر يواجهون تريزيجيه ورفاقه قبل مونديال الأندية بيومين

أجريت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية والتي أسفرت عن وقوع نادي ليفربول الذي يلعب له الدولي المصري محمد صلاح مع أستون فيلا الذي يلعب له محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي ثنائي منتخب مصر.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره أوكسفورد يونايتد، فيما يواجه مانشستر يونايتد نظيره كولشيستر يونايتد، أما ليستر سيتي فيواجه إيفرتون.

ليفربول تأهل بعد التعادل مع أرسنال في مباراة رائعة انتهت بنتيجة 5-5 على ملعب أنفيلد ليلعب الفريقان ركلات ترجيح فاز بها الحمر. أما أستون فيلا، فتأهل بعد هدف أحمد المحمدي الذي كان الثاني ليفوز ضد ولفرهامبتون بنتيجة 2-1.

ويواجه ليفربول نظيره أستون فيلا يوم 16 ديسمبر، فيما يخوض أولى مواجهاته في كأس العالم للأندية إذ أنه سيكون في انتظار الفائز من مونتيري الذي سيواجه الفائز من السد وهينجين سبورت يوم 18 ديسبمر.

وقال موقع "ليفربول إيكو" المختص بأخبار مدينة ليفربول، إن النادي يفاوض حاليا منظمي رابطة الكرة الإنجليزية من أجل تحديد موعد بديل بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

ما سبب الخلافات؟

ومن المفترض أن يخوض الريدز مباراة ربع النهائي في السادس عشر من ديسمبر المقبل على أن تحدد موعد المواجهة لاحقا عبر القرعة.

مباراة تتعارض مع موعد مباريات الحمر في كأس العالم للأندية، وأبدى كلوب امتعاضه من المواعيد قائلا: "إذا لم يجدوا موعدا مناسبا لنا ولا أعنى مواعيد الكريسماس في الثلاثة عصرا حيث لا نستطيع خوض المباراة، سوف يتأهل الخصم".

وأضاف "لن نكون ضحايا تلك المشكلة، اعتقد أن العديد شاهدوا المباراة على أمل أن يتأهل أرسنال، لكن أعتذر".

وتأجلت مباراة لليفربول أمام وست هام في الدوري الإنجليزي ضمن الجولة الـ 18 ولم يتحدد موعدها بعد.

ليفربول يواجه أستون فيلا في الدوري ثم جينك في دوري الأبطال ثم مانشستر سيتي في الدوري قبل التوقف الدولي في شهر نوفمبر.

عقب العودة من فترة التوقف، يخوض ليفربول مواجهة كريستال بالاس في الدوري ثم نابولي في دوري الأبطال ثم برايتون في الدوري يوم 30 نوفمبر ثم يوم 4 ديسمبر يواجه إيفرتون ثم بورنموث يوم 7 ثم ريد بول سالزبرج يوم 10 ثم واتفورد يوم 14 قبل السفر إلى مونديال الأندية.

video:1

طالع أيضا

فيديو في الجول – "أنا صاحب الخدعة".. مارادونا يحكي قصته في عيد ميلاده

بالفيديو - الصغار يمتعون في قمة الـ10 أهداف.. ليفربول يعبر أرسنال

بالفيديو - المحمدي يسجل ويقود أستون فيلا لربع نهائي الرابطة في تواجد تريزيجيه

رسميا – منتخب مصر يواجه ليبيريا وديا

فاروق جعفر يتحدث لـ في الجول عن الخطيب في عيد ميلاده