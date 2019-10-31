الشحات: تقاضي راتبي في العين = مشاكل كبيرة جدا بالأهلي

قال حسين الشحات إنه قدم تضحيات مالية كبيرة لتسهيل إجراءات انضمامه للأهلي قادما من العين الإماراتي.

وأضاف الشحات خلال استضافته بقناة ناديه "تلقيت عدة عروض مغرية من أندية مصرية وسعودية بعد تألقي في كأس العالم للأندية".

وأشار "حاول مسؤولو العين إقناعي بقبول أحد هذه العروض، لكن أبلغتهم بأن الأموال ليست في حساباتي، أنا راجع بلدي لأنضم لأحد أكبر أندية العالم".

وأعلن "انضممت للأهلي مقابل 5 ملايين دولار، أي حوالي 79 مليون جنيه عكس ما يقوله البعض 160 مليون جنيه".

وأشار ساخرا "محمد بركات في المعسكر الأخير للمنتخب كان يناديني (أنت يا بني يا أبو 160 مليون)، وقلت له (حتى أنت يا كابتن صدقت ما يقال)".

وتابع "أكثر نقد تأثرت به، عندما قيل لي أنت بلا بصمة رغم دفع 160 مليون جنيه لضمي".

واستطرد حسين الشحات "البعض يتصور أنني تقاضيت هذه الأموال، أو أن راتبي قريب من 160 مليون جنيه، إذا حصلت على هذه الأموال بالفعل لماذا أمارس كرة القدم من الأساس؟".

وشدد "راتبي مع الأهلي أقل كثيرا مما كنت أتقاضاه بنادي العين، أكرر (أقل كثيرا ولن يتوقعه أحد، ولن أقوله)، ولكن تركت الراتب الضخم وتنازلت عن مستحقاتي حبا للنادي الأهلي وتقديرا لرئيسه محمود الخطيب الذي تواصل معي أكثر من مرة".

وأتم تصريحاته "راتبي بالعين لا يمكن أن أتقاضيه في الأهلي، لأنه سيؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا".

وسافر الأهلي إلى الإمارات صباح اليوم الخميس للدخول في معسكر إعدادي، استعدادا لاستئناف بطولة الدوري.

video:1

طالع أيضا

فيديو في الجول – "أنا صاحب الخدعة".. مارادونا يحكي قصته في عيد ميلاده

بالفيديو - الصغار يمتعون في قمة الـ10 أهداف.. ليفربول يعبر أرسنال

بالفيديو - المحمدي يسجل ويقود أستون فيلا لربع نهائي الرابطة في تواجد تريزيجيه

رسميا – منتخب مصر يواجه ليبيريا وديا

فاروق جعفر يتحدث لـ في الجول عن الخطيب في عيد ميلاده