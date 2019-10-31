نبيه: كوبر فكر في منح شارة المنتخب لصلاح.. وهذا ما حدث

كشف أسامة نبيه مدرب منتخب مصر السابق، إن هيكتور كوبر المدرب الأرجنتيني، فكر في منح شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وصرح نبيه عبر قناة (إم بي سي مصر) "كوبر فكر في منح الشارة لصلاح، لكن الفكرة لم تخرج خارج إطار الجهاز الفني، ولم ننفذها".

وأضاف "عند بداية توليه المسؤولية، سأل كوبر من سيكون قائد الفريق، وقلت له إنها بالأقدمية، ولم يصل الأمر للاعبين بل كانت مشاورات بين أعضاء الجهاز الفني".

وأشار المدرب العام السابق للمنتخب "الأقدمية عرف في الأندية والمنتخبات لأنه شرف قد تناله مرة واحدة أو مباراة واحدة فقط".

وواصل "قبل مباراة تشاد في تصفيات كأس الأمم 2017 عندما فزنا 5-1 لم يتواجد أحمد فتحي، وسألنا من الأقدم بين عبد الله السعيد وأحمد حجازي رغم تواجد محمد صلاح في الملعب".

وبمواجهته بأن صلاح ارتدى "الشارة" في وجود أحمد علي مهاجم المقاولون العرب - الذي يعد الأقدم من صلاح -، رد أسامة نبيه "هناك لاعب لا يمانع وآخر يرى أنها حقه".

واستطرد "مثلا في نادي الزمالك، حسام حسن قامة كبيرة للكرة المصرية، لكنني ارتديت شارة القيادة، بعدما شاركت بديلا لخالد الغندور رغم تواجد حسام حسن".

واستدرك نبيه في ختام تصريحاته "في أوروبا الأمر مختلف، لماذا لا يرتدي صلاح الشارة في ليفربول، بل جيمس ميلنر هو القائد بعد جوردان هندرسون".

كان حسام البدري قد حسم أمر شارة قيادة منتخب مصر، وأنها ستستمر بالأقدمية كما هو متبع.

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