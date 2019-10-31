قائمة الأهلي – 25 لاعبا يسافرون لمعسكر الإمارات

سافر 25 لاعبا من قائمة النادي الأهلي إلى الإمارات لبدء معسكر الفريق، والذي سيستمر لمدة أسبوع استعدادا لاستئناف بطولة الدوري.

قائمة الأهلي شهدت تواجد لاعبي الفريق الدوليين، والذين سيتواجدون في المعسكر، قبل انضمامهم لمنتخب مصر.

من جهة أخرى، غاب مؤمن زكريا عن قائمة الفريق، وكذلك لاعبي المنتخب الأوليمبي استعدادا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وتواجد الثنائي كريم وليد "نيدفيد" ومحمود متولي رغم الإصابة، وذلك لاستكمال البرنامج العلاجي هناك، قبل المشاركة في التدريبات.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - شريف إكرامي - علي لطفي.

الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني - محمود وحيد - - علي معلول - رامي ربيعة - سعد سمير - ياسر ابراهيم - محمود متولي - حسين السيد.

الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - حمدي فتحي – كريم وليد "نيدفيد" - وليد سليمان - حسين الشحات – جيرالدو دا كوستا - محمد مجدي "أفشة" - صالح جمعة.

الهجوم: جونيور أجايي - أحمد الشيخ - وليد أزارو - مروان محسن.

وتتوقف مسابقة الدوري خلال الفترة الجارية بسبب استضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، على أن تعود يوم 23 نوفمبر المقبل.

ويلتقي الأهلي مع النجم الساحلي في تونس يوم 29 نوفمبر المقبل، في أولى مباريات الفريق بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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