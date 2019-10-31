الشحات يوضح كيف خدع النقاز في السوبر.. واعتذار

راوغ حسين الشحات لاعب الأهلي، مدافع الزمالك حمدي النقاز بطريقة رائعة خلال لقاء الفريقين في كأس السوبر.

وكشف الشحات خلال استضافته عبر قناة ناديه "ألجأ لهذه المراوغة دائما منذ كنت لاعبا في دوري الناشئين، وحاولت أن أفعلها في مباراة المقاولون العرب".

وأضاف "النقاز لاعب دولي ونجم كبير، لا خلاف على ذلك، لقد توقع أنني سأتجه بالكرة إلى خارج منطقة الجزاء، ولكن بمجرد اللمسة الأولى فإنه بات خارج إطار اللعب".

وتابع لاعب الأهلي "ما زاد من انتشار ورواج هذه اللعبة إنها جاءت في مباراة كبيرة أمام ناد كبير بحجم الزمالك، كنت أريد التسديد مباشرة في الزاوية البعيدة ولكن محمود علاء اضطرني لتغيير زاوية التسديد".

في سياق آخر، اعتذر حسين الشحات لجماهير الأهلي على تواضع مستواه في بداية انضمامه للفريق مبررا ذلك بـ"ابتعاده عن التدريب لمدة 20 يوما قبل انضمامه قادما من العين الإماراتي".

واستطرد "لقد راهن مارتين لاسارتي أنني سأكون أفضل مع انتظامي في فترة الإعداد، وبالفعل بذلت مجهودا مضاعفا في معسكر إسبانيا، وترجمته بأداء جيد في مباراة المقاولون".

ولفت "بدايتي كانت صعبة في ظل حصولي على إجازة طويلة مع ضغط وتوالي المباريات باللعب كل 3 أيام".

وأتم تصريحاته "أعتذر لجماهير الأهلي بأننا لم نكن على قدر المسؤولية في بطولة إفريقيا بالموسم الماضي، ونعدهم بأن يكون دوري الأبطال هدفنا الأول ونسعى للفوز به مع الدوري وكأس مصر والسوبر".

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