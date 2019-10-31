الزمالك يواجه جولدي وديا

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة ميلويتين سيريديوفيتش "ميتشو" أن يخوض فريقه مباراة ودية مساء يوم الإثنين ضد جولدي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في مقر النادي.

ويخوض الزمالك معسكرا مغلقا بداية من يوم الخميس في مدينة السادس من أكتوبر استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز ودور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعد فترة التوقف.

اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني كان قد قرر في وقت سابق أن يؤجل مسابقة الدوري حتى نهاية كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وتستضيف مصر نسخة 2019 من كأس الأمم المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وتقام في الفترة من 8 إلى 22 من نوفمبر.

ويقع الزمالك ضمن المجموعة الأولى من دور الـ16 لدوري الأبطال والتي تضم مازيمبي وأول أغسطس وزيسكو يونايتد.

ويحل الزمالك ضيفا على مازيمبي يوم 29 نوفمبر المقبل ضمن أولى جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الدوري بعدما خاض 4 مواجهات قبل التوقف حصد منها 10 نقاط بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

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