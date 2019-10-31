رفض نادي الإسماعيلي، تسليم استاد الإسماعيلية لأي كيان، مؤكدا أن الاستاد ملكا للنادي ولا يحق لأي طرف التصرف فيه دون إذن مسبق.

وحسبما علم FilGoal.com، فقد عقد مجلس إدارة الإسماعيلي، اجتماع مجلس إدارة، تقرر فيه رفض تسليم الاستاد باعتباره ملكا لنادي الإسماعيلي.

ويرى النادي إن استاد الإسماعيلي ملكا للنادي، وهو الأمر الذي يمتلك النادي المستندات القوية والعدالة عليه.

وأكد النادي على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال لأية جهة التصرف في أي أمر يتعلق بالاستاد، دون الرجوع للنادي صاحب الملكية وهو الوحيد صاحب الحق في التصرف في هذا الأمر.

وناشد مجلس الإسماعيلي، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعدم إدراج استاد الاسماعيلي ضمن استادات البروتوكول.

كانت من وزارة الشباب والرياضة قد عقدت اتفاقا، يقضى بتسليم الاستاد إلى إحدى الجهات، ضمن خطة لاستثمار مجموعة الملاعب التابعة للوزارة.

اقرأ أيضا

الشحات: تقاضي راتبي في العين = مشاكل كبيرة جدا بالأهلي

جارديان: لتجنب انسحاب ليفربول من كأس الرابطة.. مفاوضات لتأجيل مباراة فيلا إلى يناير

نبيه: كوبر فكر في منح شارة المنتخب لصلاح.. وهذا ما حدث

هل ينسحب ليفربول؟ الحمر يواجهون تريزيجيه ورفاقه قبل مونديال الأندية بيومين

قائمة الأهلي – 25 لاعبا يسافرون لمعسكر الإمارات

عاشور يجيب.. ماذا لو قرر الأهلي التجديد له لمدة موسم؟

الشحات يوضح كيف خدع النقاز في السوبر.. واعتذار