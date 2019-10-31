خاص خبر في الجول - إدارة الإسماعيلي ترفض تسليم استاد الإسماعيلية لوزارة الرياضة

الخميس، 31 أكتوبر 2019 - 15:31

كتب : ياسر الشريف

استاد الإسماعيلية الرياضي

رفض نادي الإسماعيلي، تسليم استاد الإسماعيلية لأي كيان، مؤكدا أن الاستاد ملكا للنادي ولا يحق لأي طرف التصرف فيه دون إذن مسبق.

وحسبما علم FilGoal.com، فقد عقد مجلس إدارة الإسماعيلي، اجتماع مجلس إدارة، تقرر فيه رفض تسليم الاستاد باعتباره ملكا لنادي الإسماعيلي.

ويرى النادي إن استاد الإسماعيلي ملكا للنادي، وهو الأمر الذي يمتلك النادي المستندات القوية والعدالة عليه.

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وأكد النادي على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال لأية جهة التصرف في أي أمر يتعلق بالاستاد، دون الرجوع للنادي صاحب الملكية وهو الوحيد صاحب الحق في التصرف في هذا الأمر.

وناشد مجلس الإسماعيلي، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعدم إدراج استاد الاسماعيلي ضمن استادات البروتوكول.

كانت من وزارة الشباب والرياضة قد عقدت اتفاقا، يقضى بتسليم الاستاد إلى إحدى الجهات، ضمن خطة لاستثمار مجموعة الملاعب التابعة للوزارة.

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