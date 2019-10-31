نبيه: عبد الله جمعة "مصنوع" ولا يعوض عبد الشافي

يرى أسامة نبيه أن عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك ليس قادرا بدرجة كافية على تعويض الفراغ الذي تركه زميله محمد عبد الشافي في صفوف منتخب مصر.

وقال نبيه عبر برنامج (اللعيب) "عبد الله جمعة لا يعوض عبد الشافي لأنه مصطنع في هذا المركز، هناك فارق بين لاعب في مركزه الأساسي، ولاعب مصنوع".

وأشار "على مدار سنوات نعاني من أزمة في رأس الحربة وصانع الألعاب والمساك والظهير الأيسر، وكل جهاز فني يحاول حل المشكلة وفقا لوجهة نظره".

وتابع "أثناء تولي هيكتور كوبر المسؤولية، اعتمدنا على عبد الشافي بنسبة كبيرة، وحاولنا مع كريم حافظ وختمنا بأيمن أشرف، وأحيانا كنا نلجأ لأحمد فتحي".

واستدرك "لكن أن يتحمل لاعب مصنوع مسؤولية تصفيات كاملة في مركز الظهير الأيسر، فإنه أمر صعب للغاية".

وبرر أسامة نبيه اعتقاده "من الممكن أن تصطنع لاعبا في مركز ما ويؤدي بشكل جيد على المستوى المحلي، ولكن التصفيات الدولية تكون فيها المستويات أقوى ومختلفة كثيرا".

كان حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر قد اختار عبد الله جمعة لقائمة الفريق في معسكر أكتوبر لأول مرة في مسيرته.

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