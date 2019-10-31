ربيعة: خسارة إفريقيا عامين متتاليين كانت ثقيلة على الأهلي

قال رامي ربيعة مدافع الأهلي إن خسارة نهائي دوري الأبطال مرتين متتاليتين كانت ثقيلة للغاية على فريقه، مشددا على أنه بعد الصفقات التي عقدها الفريق هناك رغبة قوية لتحقيق اللقب خلال الموسم الجاري.

رامي ربيعة النادي : الأهلي الأهلي

وصرح ربيعة عبر برنامج "اللعيب" قائلا: "خسارة نهائي دوري الأبطال مرتين متتاليتين ثقيلة على الأهلي، لأنها البطولة الأكثر أهمية".

وأضاف "مجلس الإدارة دعم الفريق بصفقات جيدة قادرة مع قادة الفريق مثل عاشور وفتحي وإكرامي ووليد سليمان على المنافسة بقوة على اللقب".

وتابع "نركز جيدا منذ بداية الموسم الجاري، ولدينا رغبة قوية لتحقيق لقب دوري الأبطال".

الأهلي خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا لعامين متتاليين ضد الوداد المغربي والترجي التونسي، قبل أن يودع نسخة العام الماضي بعد الخسارة ضد صن داونز الجنوب إفريقيا بنتيجة 5-1 في مباراتي الذهاب والإياب في ربع النهائي.

وواصل "في الفترة الأخيرة ارتبكت الأمور، ولكن الإصابات ليست بأيدينا، لقد تعرض سعد سمير لإصابة قوية في مباراة صن داونز".

وأكمل "دعمت الإدارة خط الدفاع بضم ياسر إبراهيم ومحمود متولي، وقريبا ستحتار الجماهير من سيشارك في قلبي الدفاع، والأمور انتظمت حاليا بتعافي متولي وسعد من الإصابة".

وأتم "لم يدخل مرمانا منذ بداية الموسم الجاري سوى هدفين من ركلتي جزاء وهدف من أسوان، لذا فالشكل العام جيد".

الأهلي خاض 3 مباريات في الدوري قبل توقف المسابقة سجل خلالها 10 أهداف واستقبل هدفا.

وشارك ربيعة صاحب الـ26 عاما خلال الموسم الجاري في 3 مباريات بكل المسابقات.

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