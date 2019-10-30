بالفيديو - الصغار يمتعون في قمة الـ10 أهداف.. ليفربول يعبر ماراثون أرسنال بركلات الترجيح

قمة بين كبار إنجلترا خاضها صغار ليفربول وأرسنال وحملت كل ما يتمناه مشجع كرة القدم من إثارة وأهداف كثيرة وغيرها رائعة واستمرت إلى أطول وقت ممكن.

في دور الـ16 لكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين وعلى ملعب أنفيلد، تغلب ليفربول على أرسنال بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 5-5 في مواجهة مثيرة.

ليفربول يتقدم وأرسنال يتعادل ثم يتقدم ويزيد الفارق، ويعود الريدز للتعادل ومرة ثانية تصبح النتيجة في صالح المدفعجية وعندما يستعد الجميع لنهاية المباراة يسجل أصحاب الأرض هدف التعادل.

ثم يذهب اللقاء لركلات الترجيح التي ابتسمت لأصحاب الأرض وقادت ليفربول للفوز على أرسنال والتأهل لربع نهائي كأس الرابطة.

وسجل لليفربول في المباراة كل من موستافي بالخطأ في مرماه، وجيمس ميلنر وتشامبرلين وأوريجي هدفين، بينما جاءت أهداف أرسنال عن طريق لوكاس توريرا وجابريال مارتينيلي هدفين، وميتلاند نيلس وجو ويلوك.

وغاب عن المباراة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول للراحة مع باقي زملائه الأساسيين في الفريق.

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل يتكون من مجموعة لاعبين شباب في ظل إراحة الأساسيين لمواجهة أستون فيلا في الدوري بعد أيام قليلة.

واعتمد يورجن كلوب مدرب ليفربول على تشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: كايمهين كيليهر.

الدفاع: جوردان ويليامز، جو جوميز، سيب فان دن بيرج، جيمس ميلنر.

الوسط: نابي كيتا، آدم لالانا، أليكس تشامبرلين.

الهجوم: هارفي إليوت، ديفوك أوريجي، ريان برويستر.

الأمر ذاته حدث مع أرسنال واعتمد مدربه أوناي إيمري على مجموعة شباب لهذه المباراة وجاء تشكيل المدفعجية كالآتي:

وجاء تشكيل المدفعجية كالآتي.

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

الدفاع: هيكتور بيليرين، روب هولدينج، شكودران موستافي، سياد كولاسيناك.

الوسط: لوكاس توريرا، جو ويلوك، مايتلاند نايلز، ميسوت أوزيل.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي.

وفي ركلات الجزاء سجل لليفربول كل من ميلنر ولالانا و برويستر وأوريجي وكورتيس جونز.

بينما سجل لأرسنال كل من بيليرين وماتيو جيندوزي ومارتينيلي وميتلاند نيليس، وأهدر داني سيبايوس.

أحداث المباراة

تقدم ليفربول في الدقيقة 6 بهدف سجله شكودران موستافي مدافع أرسنال بالخطأ في مرماه بعد عرضية من أليكس تشامبرلين.

ثم تعادل أرسنال في الدقيقة 19 بهدف سجله لوكاس توريرا بعد متابعة لتسديدة ساكا المرتدة من الحارس كيليهر.

وأمسك أرسنال بدفة المباراة وسجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 26 و36 عن طريق اللاعب البرازيلي الشاب جابريال مارتينيلي.

قبل أن يقلص جيمس ميلنر النتيجة لليفربول في الدقيقة 43 من ركلة جزاء سددها بنجاح في شباك إيمليانو مارتينيز حارس أرسنال.

واستمرت الإثارة في الشوط الثاني وسجل أرسنال الهدف الرابع في الدقيقة 54 مستغلا خطأ ميلنر في إرجاع الكرة لحارسه ليخطفها منه ميتلاند نيلس ويلحق بها أوزيل قبل أن تخرج ثم يمررها بكعب القدم إلى نيلس الذي وضعها في الشباك الخالية.

ليس هذا كل شيء لأن الأهداف الرائعة في المباراة لن تأتي بعد.

وفي الدقيقة 58 ومن كرة مرتدة أمام منطقة جزاء أرسنال خطف تشامبرلين الكرة وأطلق قذيفة مدوية مزقت شباك الحارس مارتينيز معلنا عن هدف ليفربول الثالث.

صحوة ليفربول في المباراة استمرت واستلم أوريجي الكرة أمام منطقة الجزاء ليراوغ المدافع بكعب القدم ويطلق قذيفة أخرى سكنت شباك أرسنال معلنا عن هدف التعادل لفريقه بطريقة رائعة.

لكن رد أرسنال جاء سريعا في الدقيقة 70 بانطلاقة من الشاب جو ويلوك الذي أطلق تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد سكنت شباك كيليهر مسجلا بها الهدف الخامس للمدفعجية.

وعندما استعد الجميع لإطلاق صافرة النهاية كان للمهاجم أوريجي رأي آخر عندما حول عرضية ويليامز إلى داخل الشباك بتسديدة مقصية رائعة.

لتنتهي المباراة بالتعادل 5-5 وتذهب إلى ركلات الترجيح.

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