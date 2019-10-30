رسميا – منتخب مصر يواجه ليبيريا وديا

أعلن محمد بركات مدير منتخب مصر عن خوض الفراعنة لمباراة ودية أمام ليبيريا في السابع من شهر نوفمبر المقبل استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وقال بركات إن المباراة ستقام في ملعب برج العرب بعد الاتفاق مع المنتخب الليبيري.

يأتي ذلك قبل لقاء كينيا وجزر القمر في الـ14 والـ18 من شهر نوفمبر في أول جولتين من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن اتفاق المنتخب المصري مع الليبيري على ملاقاته في السابع من نوفمبر.

وستكون تلك المباراة هي التجربة الودية الثانية للفراعنة تحت قيادة المدير الفني حسام البدري بعد الفوز على بوتسوانا بهدف دون رد.

وسبق لمنتخب مصر ملاقاة ليبيريا أربع مرات كلهم كانوا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وفاز الفراعنة مرتين وخسروا مثلهما.

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