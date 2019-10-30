بالفيديو - المحمدي يسجل ويقود أستون فيلا لربع نهائي الرابطة في تواجد تريزيجيه

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 23:57

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - أستون فيلا - ولفرهامبتون

سجل محترفنا المصري أحمد المحمدي ليقود فريقه أستون فيلا إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

أستون فيلا انتصر على ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف على ملعب فيلا بارك في دور الـ16.

والثنائي المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" حضر بشكل أساسي في اللقاء، ليعود المحمدي للمشاركة بعد غياب، ويستمر تريزيجيه عقب تواجده أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

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هدفا الفيلانز سجلهما أنور الغازي والمحمدي، فيما سجل باتريك كوتروني هدف الذئاب الوحيد.

الغازي استغل بينية رائعة في الدقيقة 28 ليسدد من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس، متقدما لأصحاب الأرض.

والذئاب انتظروا حتى الشوط الثاني من أجل التعديل.

كوتروني استغل تسديدة من الجبهة اليسرى ليغير مسارها واضعا إياها في الشباك مع الدقيقة 54.

وهنا أتى دور القائد أحمد المحمدي ليقود فريقه إلى ربع النهائي.

الدولي المصري استغل ركلة حرة غير مباشرة على الطرف الأيمن ليقابلها سريعا بباطن القدم في الشباك.

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