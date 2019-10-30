"أنا صاحب الخدعة أنا ملك الأرجنتين أنا من لم يدخل كأس العالم بلاد التانجو من بعدي حتى الآن.. أنا دييجو أرماندو مارادونا".

اليوم الموافق 30 أكتوبر 2019 يتم الأيقونة الأرجنتينية مارادونا عامه الـ59.

لذا يحتفل FilGoal.com بعيد ميلاد أحد أيقونات كرة القدم في التاريخ.

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