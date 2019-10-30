خاص فيديو في الجول – "أنا صاحب الخدعة".. مارادونا يحكي قصته في عيد ميلاده

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 21:28

كتب : أحمد العريان

مارادونا - رسمة أحمد نبيل

"أنا صاحب الخدعة أنا ملك الأرجنتين أنا من لم يدخل كأس العالم بلاد التانجو من بعدي حتى الآن.. أنا دييجو أرماندو مارادونا".

اليوم الموافق 30 أكتوبر 2019 يتم الأيقونة الأرجنتينية مارادونا عامه الـ59.

لذا يحتفل FilGoal.com بعيد ميلاد أحد أيقونات كرة القدم في التاريخ.

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