"مشاكل؟ أي مشاكل؟ محمود الخطيب عشرة عُمر" هكذا علق فاروق جعفر أيقونة الزمالك على ما كان يثار طوال السنوات الأخيرة عن خلافاته مع بيبو رئيس النادي الأهلي الحالي.

ويتم الخطيب اليوم 30 أكتوبر عامه الـ65 وذلك بعد يوم واحد فقط من احتفال فاروق جعفر بعيد ميلاده الـ67.

وسبق أن عمل الثنائي سويا، فاروق جعفر قاد منتخب مصر فنيا فيما تولى بيبو منصب مدير المنتخب.

وأثيرت العديد من الأقاويل حول خلافات عديدة بينهما في تلك الفترة.

وقال فاروق جعفر لـFilGoal.com: "تلك المشاكل كانت إعلامية أكثر منها شخصية".

وأضاف "الخطيب رفيق مدرسة واحدة وعنبر واحد وعلاقتنا قوية وعلاقة أسرية كذلك، حينما جلبنا اتحاد الكرة للمنتخب قال لي سمير زاهر الخطيب سيكون مدير المنتخب".

وأردف ملك النص "قلت له ومن أفضل من الخطيب أبحث عنه؟ رجل مُحترم وقمة في الأدب والاحترام وعشرة العُمر، ونحن لن ننافس بعض نحن نعمل سويا".

وأكمل "الخلافات إن حدثت لم تكن شخصية كما يتصور البعض بل كانت في بعض الآراء والتي لم يكن لها أي تأثير على علاقتنا أبدا".

وواصل فاروق جعفر "لم يتدخل الخطيب أبدا في عملي وأنا كذلك".

وأتم "رغم كل ما يقال نحن مازلنا على تواصل وهو شخص رائع ونحن من جيل كروي واحد ولا يوجد خلافات بيننا".

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