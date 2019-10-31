كلوب: العديد شاهدوا المباراة على أمل تأهل أرسنال لكن أعتذر

الخميس، 31 أكتوبر 2019 - 01:10

كتب : إسلام أحمد

يورجن كلوب - ليفربول

يرى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي أن الاتحاد الإنجليزي أصبح في ورطة بعد تأهل لربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية عقب الفوز على أرسنال.

ومن المفترض أن يخوض الريدز مباراة ربع النهائي في السادس عشر من ديسمبر المقبل على أن تحدد موعد المواجهة لاحقا عبر القرعة.

مباراة تتعارض مع موعد مباريات الريدز في كأس العالم للأندية، وأبدى كلوب امتعاضه من المواعيد قائلا: "إذا لم يجدوا موعدا مناسبا لنا ولا أعنى مواعيد الكريسماس في الثلاثة عصرا حيث لا نستطيع خوض المباراة، سوف يتأهل الخصم".

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وأضاف "لن نكون ضحايا تلك المشكلة، اعتقد أن العديد شاهدوا المباراة على أمل أن يتأهل أرسنال، لكن أعتذر".

وتأجلت مباراة لليفربول أمام وست هام في الدوري الإنجليزي ضمن الجولة الـ 18 ولم يتحدد موعدها بعد.

وأشاد بأداء لاعبي الريدز الشباب قائلا: "لا أتذكر آخر مباراة حظيت فيها بتلك السعادة، سعيد للاعبين الذين سوف يتذكرون مباراتهم الأولى في أنفيلد مدى الحياة، لقد خاضوا مباراة خاصة، لقد لعبوا بأرواحهم في الملعب".

وعن إصابة نابي كيتا "لقد سقط أرضا وخرج وهو يعرج، وسوف نرى ونأمل ألا تكون خطيرة".

وتفوق ليفربول في مباراة ماراثونية على أرسنال بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 5-5.

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