الشناوي: أتمنى مواجهة صن داونز مجددا والفوز عليه في ملعبه

يتمنى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أن يواجه فريقه نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي مرة أخرى والثأر مما حدث الموسم الماضي من الهزيمة بخماسية دون رد في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وقال الشناوي لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت" عن أسوأ كبوة: "كانت مباراة صن داونز، كانت مباراة غريبة جدا كل اللاعبين لم يكونوا في يومهم".

وأكمل "بدأنا أول 15 دقيقة بشكل جيد جدا ثم استقبلنا هدفا وأصيب سعد سمير وفجأة تغير كل شيء".

وواصل الشناوي "كنت أتحدث مع محمد هاني وعلي معلول وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ولا شخص يرد ، فقررت التركيز في اللقاء وعدم الحديث".

وتابع "بعد المباراة تعاهدنا على رد اعتبارنا في مصر".

وبسؤاله هل يتمنى ملاقاة صن داونز مجددا أجاب "نعم أتمنى ذلك وأن نفوز عليهم في ملعبهم".

وواصل "الفوز بالدوري الموسم الماضي أعطانا ثقة كبيرة في أنفسنا ومع ريني فايلر نسير بشكل جيد، وأتمنى أن نتوج معه بدوري أبطال إفريقيا".

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