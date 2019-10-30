كلوب يلمح لإراحة كل نجومه أمام أرسنال

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 13:49

كتب : FilGoal

ليفربول - توتنام

يثق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في قدرة لاعبيه الشباب على مواجهة أرسنال في كأس رابطة المحترفين يوم الأربعاء.

ويحل أرسنال ضيفا على ليفربول ضمن دور الـ16 من بطولة كأس رابطة المحترفين مساء الأربعاء.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن حقاً نمتلك لاعبين درجة أولى. الليلة سنختار فريقاً للفوز. هذا هو الدافع لدينا دائماً".

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وأضاف "الاحتمال الأكبر هو الاعتماد على لاعبين عديدين صغار السن الليلة. ما أظهره هؤلاء اللاعبون في الجولة السابقة، هو ما نحتاج إليه هذه الليلة. هم يدركون حجم الامتياز الذي يحصلون عليه، وهم يظهرون ذلك بالعمل الجاد".

وواصل "موهبتهم هي من جلبتهم إلى هنا، والأمر يتعلق بعدة عوامل أخرى لتحقيق النجاح. عليهم النظر لترينت ألكسندر أرنولد. قبل 3 أعوام ظهر لأول مرة مع الفريق، المباراة السابقة له كانت رقم 99 مع ليفربول. السبب في نجاحه ليس موهبته فقط، بل المجهود الذي بذله والعمل الجاد وكيفية التعامل مع الإحباطات".

وأردف المدرب الألماني "مهمتنا هي مساعدتهم جميعاً على مواجهة أي تحديات في هذا السن المبكر، وتوفير البيئة المناسبة لتطورهم ونموهم. أنا واثق من إننا نفعل ذلك".

وأتم "الجماهير أيضاً عليها لعب دورها في تشجيعهم، وأثق في هذا. هناك العديد من الشباب سيلعب على أنفيلد لأول مرة، وبدون شك هم في حاجة للتشجيع ومشاهدة أجواء أنفيلد الرائعة".

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