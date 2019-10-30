تقرير - بايرن وميلان وبرشلونة مهتمون بضم مهاجم ليل

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 13:24

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين

تسعى أندية برشلونة وبايرن ميونيخ وميلان للحصول على خدمات فيكتور أوسيمين مهاجم ليل، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية.

وقالت الصحيفة إن الدولي النيجيري تألق كثيرا مع فريق ليل ما لفت أنظار عدد من كبار أندية أوروبا، وأبرز المهتمين هم ميلان وبرشلونة وبايرن.

وتألق أوسيمين صاحب الـ20 عاما مع ليل خلال الموسم الجاري وسجل 8 أهداف في 14 مباراة كما صنع هدفين، ليساهم في تواجد فريقه ضمن المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.

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وانضم الدولي النيجيري إلى ليل قادما من شارلروا البلجيكي في صيف 2019 بمبلغ 12 مليون يورو.

ويمتد عقد المهاجم النيجيري الذي يجيد اللعب في مركز الجناح كذلك مع ليل حتى صيف 2024.

ولعب أوسيمين مع منتخب نيجيريا 7 مباريات دولية سجل خلالها هدفا، وتواجد رفقة النسور في كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بمصر خلال العام الجاري، وكان على مقاعد البدلاء في كافة المباريات، قبل أن يلعب شوط في مباراة تحديد المركز الثالث ضد تونس والتي فازت بها نيجيري بنتيجة 1-0.

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