تقرير - أرسنال مهتم بالحصول على خدمات مورينيو

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 11:35

كتب : FilGoal

أرسين فينجر وجوزيه مورينيو

يرغب جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق أن يتولى تدريب فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع وجود اهتمام من أرسنال بالحصول على خدماته، وذلك حسب تقرير نقلته صحيفة "صن" البريطانية.

وقالت الصحيفة البريطانية إن مورينيو يسعى ليكون أول مدرب يفوز بألقاب كبيرة مع 3 أندية إنجليزية مختلفة، وهذا الأمر قد يهم أرسنال كثيرا.

المدرب البرتغالي أبدى اهتماما كبيرا بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأرسنال قد يصبح وجهة محتملة، خاصة وأن أوناي إيمري مدرب الفريق الحالي يقع تحت ضغط كبير لسوء النتائج في الدوري.

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وفاز مورينيو مع مانشستر يونايتد بكأس الرابطة والدرع الخيرية والدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد، بجانب 7 بطولات كبرى مع تشيلسي.

وكانت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية قالت في وقت سابق خلال شهر أكتوبر الجاري إن مورينيو يراقب موقف توتنام عن كثب لأنه يسعى للعودة إلى التدريب، وقد يبدو النادي اللندني خيارا مثاليا له.

وأوضحت دايلي ميل وقتها، أن توتنام من الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات المدرب البرتغالي.

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق إلى أن فلورنتينو بيريز مدرب ريال مدريد قد تواصل مع مورينيو، ولديهم علاقة جيدة ما يعني أنه قد يعود للنادي إذا ما رحل زين الدين زيدان المدرب الحالي للنادي الملكي.

وقالت تقارير صحفية في وقت سابق إن مورينيو رفض عرضا بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني من نادي جوانزو إيفرجراند، وكذلك عرضا من ناديه السابق بنفيكا لتدريبه.

وأقيل مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر 2018 على خلفية سوء النتائج ليعين النادي أولي جونار سولشاير، ويعمل المدرب البرتغالي حاليا في تحليل المباريات عبر شاشات بي إن سبورتس وسكاي سبورتس.

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