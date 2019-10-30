الاتحاد: قرار فايلر يحسم استعارتنا للاعب الأهلي

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 10:25

كتب : FilGoal

عمار حمدي - الأهلي

يتطلع مسؤولو الاتحاد السكندري لاستعارة عمار حمدي لاعب الأهلي والمنتخب الأوليمبي مجددا في يناير المقبل.

وقال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد:"حصلت على وعد من محمود الخطيب رئيس الأهلي بفتح ملف عمار حمدي في سوق الانتقالات المقبلة".

وأضاف مصيلحي عبر قناة القاهرة والناس "إذا أراد المدير الفني للأهلي ريني فايلر إعارة عمار حمدي، سيكون نادي الاتحاد وجهة اللاعب الشاب".

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وأشار "وقتها سنتفاوض حول إمكانية استعارته لمدة ستة أشهر أو موسم ونصف".

وقضى عمار حمدي النصف الثاني من الموسم الماضي معارا للاتحاد السكندري، علما بأنه انضم لصفوف الأهلي في صيف 2018 قادما من نادي النصر مقابل 10 ملايين جنيه.

ولم يلعب عمار حمدي مباراة واحدة بقميص الأهلي منذ انضمامه للفريق.

ويشارك حمدي في كأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما التي تستضيفها مصر الشهر المقبل.

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