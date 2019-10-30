خاص فيديو في الجول – بيبو 65.. شمس أشرقت بسبب حب بيليه

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 00:01

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - رسمة أحمد نبيل

توقف الدوري المصري بسبب نكسة 1967 ولكن وسط الظلام الحالك ظهر شعاع قادم من شمس أشرقت في الملاعب المصرية.. محمود الخطيب.

في ذلك اليوم يتم رئيس النادي الأهلي وأحد أيقونات الكرة المصرية وأفضل لاعب إفريقيا 1983 محمود الخطيب عامه الـ65.

وبين "ألف شكر" بعد مظاهرة جماهيرية للاطمئنان عليه عقب إصابته في إحدى المباريات و"ألف شكر" في يوم اعتزاله بعدما توج بدوري أبطال إفريقيا كانت رحلة رائعة وعريقة لبيبو.

أخبار متعلقة

يوم بيبو - شعاع أزاح ظلام النكسة تغريدة - الكل يتمنى الشفاء لـ "بيبو" الطبيب المعالج لـ الخطيب: يتحامل ويرفض الراحة بسبب الأهلي.. هذه خطورة الموقف

والآن حان وقت الاحتفال بعيد ميلاد بيبو الذي حب الكرة والرقم 10 بسبب جوهرة البرازيل بيليه.

اقرأ أيضا:

مفاجآت مدوية في المستبعدين من قائمة المنتخب الأوليمبي النهائية

في الدرجة الثانية - كواليس تصرف شجاع من طبيب سيراميكا لإنقاذ لاعب من الموت

كينيا قد لا تواجه مصر

أنا ملك النص (1) – قصة انضمام فاروق جعفر لـ الزمالك

بودكاست في الجول - سوالف (1) كيفية دعم الكرة في السعودية

آل الشيخ عن قضية جمهور الأهلي: سأكلف المحامي لخروجهم

محمود الخطيب الأهلي بيبو

نرشح لكم

أخر الأخبار

عبد الحفيظ: فايلر طلب عدم إذاعة مواجهة كانو سبورت بسبب لقاء الزمالك.. وأجايي فاجأني ساعة | الدوري المصري
فتحي: أزمة شارة المنتخب؟ انتهت قبل أن تبدأ.. ورفضت عرضين من الزمالك ساعة | منتخب مصر
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30-10-2019 والقنوات الناقلة.. صلاح وصدام ناري ساعة | أوروبا
أحمد فتحي: رفضت التساوي مع أبو تريكة لأنني لم أقدم مثله لـ الأهلي ساعة | الدوري المصري
بالفيديو - كرسي الملك ودخلة خاصة.. جماهير نيويلز أولد بويز تُكرم مارادونا ساعة | أمريكا
عاشور: أسعى لأكون أكثر لاعب في العالم فوزا بالبطولات ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى منصور يعقب على ضم كهربا لقائمة المنتخب 2 المسابقات تُحيل أشرف بنشرقي للجنة الانضباط 3 قائمة المنتخب – مفاجآت مدوية في اختيارات البدري لمواجهتي كينيا وجزر القمر 4 نادر شوقي لـ في الجول: اشتباه في إصابة محمد محمود بالصليبي.. وخطوة للتأكد من ألمانيا

قد ينال إعجابك