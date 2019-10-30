توقف الدوري المصري بسبب نكسة 1967 ولكن وسط الظلام الحالك ظهر شعاع قادم من شمس أشرقت في الملاعب المصرية.. محمود الخطيب.

في ذلك اليوم يتم رئيس النادي الأهلي وأحد أيقونات الكرة المصرية وأفضل لاعب إفريقيا 1983 محمود الخطيب عامه الـ65.

وبين "ألف شكر" بعد مظاهرة جماهيرية للاطمئنان عليه عقب إصابته في إحدى المباريات و"ألف شكر" في يوم اعتزاله بعدما توج بدوري أبطال إفريقيا كانت رحلة رائعة وعريقة لبيبو.

والآن حان وقت الاحتفال بعيد ميلاد بيبو الذي حب الكرة والرقم 10 بسبب جوهرة البرازيل بيليه.

video:1

اقرأ أيضا:

مفاجآت مدوية في المستبعدين من قائمة المنتخب الأوليمبي النهائية

في الدرجة الثانية - كواليس تصرف شجاع من طبيب سيراميكا لإنقاذ لاعب من الموت

كينيا قد لا تواجه مصر

أنا ملك النص (1) – قصة انضمام فاروق جعفر لـ الزمالك

بودكاست في الجول - سوالف (1) كيفية دعم الكرة في السعودية

آل الشيخ عن قضية جمهور الأهلي: سأكلف المحامي لخروجهم