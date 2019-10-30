مصطفى شوبير: أسعى لتخطي والدي.. ولا أمانع اللعب للجونة

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 10:18

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة - مصطفى شوبير

هذا الشبل من ذاك الأسد، مقولة يسعى خلفها مصطفى شوبير، يتمسك بالأهلي لكنه لا يمانع الرحيل عنه إذا سنحت له الفرصة.

وقال مصطفى عبر قناة إم.بي.سي مصر:"مثلي الأعلى مانويل نوير (حارس بايرن ميونيخ)، لقد غير كثيرا من مفاهيم حارس المرمى بشأن ضرورة إجادة اللعب بالقدمين وأداء مهام الليبرو. كوني ابن أحمد شوبير يحملني مسؤولية كبيرة، أتمنى أن أصل لما حققه وأفضل منه، لقد تعودت على الضغوط بالأهلي منذ الصغر".

وأضاف "ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي حريص على متابعتي في مباريات دوري الشباب، وإذا تعذر حضوره للمباراة، فإنه يطالبني بتسجيل لها لتقييم أدائي".

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وكشف مصطفى (19 عاما) أن الجونة أراد التعاقد معه من قبل موضحا "المفاوضات مع الأهلي لم يحالفها التوفيق. إذا أراد الجونة ضمي مجددا في يناير، فلا مانع، ولكن إذا كان الأهلي بحاجة لي فلا يمكنني الرحيل".

وأشار إلى أنه تلقى عرضا آخر من سموحة عندما كان مدربه عادل عبد الرحمن في الموسم الماضي.

وكان شوبير في القائمة الأولية لمنتخب مصر الأوليمبي الذي يستعد لكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما، قبل أن يستبعده المدرب شوقي غريب من القائمة. (طالع القائمة النهائية من هنا)

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